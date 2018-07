Francia-Bélgica e Inglaterra-Croacia, las semis del Euro-Mundial

Francia-Bélgica e Inglaterra-Croacia. El cuadro de semifinales del Mundial de fútbol de Rusia quedó hoy definido tras la disputa de los últimos duelos de cuartos de final y ofrecerá una lucha europea entre dos campeonas y dos aspirantes llenas de talento.

Francia se medirá con Bélgica el martes en San Petersburgo y un día después Inglaterra se enfrentará en el mismo horario a Croacia en el estadio Luzhniki de Moscú, que será también el escenario de la final del domingo 15 de julio.

Inglaterra regresó a una semifinal de un Mundial después de 28 años con su victoria por 2-0 sobre Suecia en Samara. Mucho más sufrido fue el pase de Croacia, que venció 4-3 por penales a Rusia en Sochi tras un infartante 2-2 a orillas del Mar Negro.

El viernes, Francia había derrotado 2-0 a Uruguay en Nizhni Nóvgorod y Bélgica había dado el golpe al vencer 2-1 a Brasil en Kazán. De esta manera, habrá un campeón europeo por cuarto Mundial consecutivo tras los títulos conseguidos por Italia (2006), España (2010) y Alemania (2014).

De los cuatro semifinalistas, solo dos saben lo que es ganar un Mundial o llegar a una final: Francia e Inglaterra. Los galos fueron campeones del mundo en 1998 y finalistas en 2006, mientras que los ingleses alzaron el título por única vez en 1966.

Sin embargo, ambos tendrán como rivales a dos equipos llenos de talento como son Bélgica y Croacia. El pronóstico para las semifinales luce completamente abierto.

En Samara, Inglaterra se impuso con sendos cabezazos de Harry Maguire (30') y Dele Alli (59') y una actuación extraordinaria del portero Jordan Pickford para sacudirse largos años de maldición y meterse entre los cuatro mejores del mundo por primera vez desde Italia 1990.

"Ser el técnico de Inglaterra es ya de por sí un privilegio increíble. Haber podido traer al equipo hasta aquí, sabiendo la gente que lo intentó antes, gente a la que respeto mucho, me hace sentir un privilegiado", sostuvo tras el partido Gareth Southgate, el entrenador que logró transformar las dudas iniciales en la ilusión de un país entero.

Es la tercera vez que Inglaterra accede a una semifinal del máximo torneo del fútbol: en 1966 ganó el título en casa y en el '90 cayó en la penúltima ronda ante Alemania.

Los jugadores ingleses, sin embargo, aseguraron que tienen la ambición de llegar todavía más lejos. "No hemos terminado, queremos ir hasta el final. Sabemos que viene un partido difícil, pero estamos preparados", dijo Harry Kane, el máximo goleador del certamen con seis tantos.

Maguire coincidió en el análisis: "Es un logro increíble, pero todavía no estamos hechos. Hay un gran partido por delante y lo queremos ganar".

La victoria lleva el nombre de Maguire y Alli, pero también el de Pickford, el joven arquero del Everton que hoy volvió a lucirse con tres paradas a puro reflejo. Pickford, que ya había sido el héroe en la victoria por penales ante Colombia cuatro días atrás, ratificó en el Cosmos Arena que está siendo uno de los porteros del Mundial.

"De esto va el fútbol. De rendir en los grandes escenarios", señaló el portero tras el partido. "No me pongo presión de ningún modo. Juego en el momento y me siento fuerte", afirmó.

Un par de horas despues, Sochi fue escenario de un partido no apto para cardíacos entre el anfitrión y Croacia.

El mediocampista Denis Cheryshev, con un golazo desde afuera del área, abrió el marcador para los rusos a los 31 minutos, pero el delantero Andrej Kramaric igualó para los croatas ocho minutos más tarde, para sellar el 1-1 con el que terminaron los 90 minutos reglamentarios.

En la prórroga, fue Croacia la que se adelantó al minuto 101 con un cabezazo de Domagoj Vida, hasta que el brasileño nacionalizado Mario Fernandes empató con un soberbio cabezazo a falta de cinco minutos para el final.

En los penales, la suerte sonrió a Croacia, que ganó 4-3 para acabar con el sueño del anfitrión y regresar a una semifinal del mundo después de 20 años.