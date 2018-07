Courtois: "Francia jugó al anti-fútbol, no son mejores"

Thibaut Courtois, arquero de la selección de Bélgica, tras la derrota de su selección ante Francia, criticó duramente a los franceses: "Simplemente juegan al anti-fútbol".

"Su delantero siempre estaba a treinta metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea. Hubiera preferido haber perdido contra Brasil, un equipo que se atreve a jugar al fútbol y que podría ser mejor que nosotros. Francia no lo es, y es por eso que esta derrota sabe muy mal. Simplemente tienen mucho poder y han marcado la diferencia una vez", señaló.

Courtois lamentó haber perdido la semifinal de Rusia 2018 contra un rival "que no fue mejor" y que "estuvo detrás del balón durante todo el partido".

"Hemos perdido contra un equipo que no es mejor. A veces pasa eso y a España también le ha ocurrido. Hay equipos que quieren el balón y otros que se plantan detrás de la pelota. Ellos saben que los problemas que hemos tenido en los últimos dos años, los partidos complicados han sido contra equipos que se encierran. Hemos visto en este partido a delanteros como Giroud y Griezman a 35 40 metros", recordó el meta de Bélgica.

Aún así, Courtois asume que la estrategia de Francia "es legítima. Nosotros hemos jugado un buen partido ofensivo aunque en los últimos metros fallamos. Ellos marcaron un córner y es una pena", añadió.

El portero del Chelsea no siente la derrota como una oportunidad perdida. "Todo el que pierda en una semifinal va a estar igual que nosotros. Si pierdes con un equipo que juega mejor les felicitas porque fueron mejores. Pero no tengo esa sensación aunque es verdad que otras veces yo no he merecido ganar y he ganado", agregó.

Courtois elogió al meta francés Hugo Lloris y se mostró contento con el Mundial que realiza en Rusia 2018. "Hizo buenas paradas. La clave fue la parada en el primer tiempo a un tiro de Toby Alderweireld. Es un gran portero y eso hace la diferencia".

"Es verdad que yo también realicé buenas intervenciones pero no pude hacer nada en el córner", lamentó el portero de Bélgica. "En cualquier caso el fútbol es un deporte de equipo y no pienso en mí", destacó.

"Me da igual ser el mejor portero del torneo pero prefiero ganar la final. Pero estoy contento con mi rendimiento", concluyó.