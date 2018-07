AFA dice que a fines de julio definirán futuro de Sampaoli

BUENOS AIRES |

Daniel Angelici, vicepresidente primero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente de Boca Juniors, dijo hoy que los directivos definirán a fines de julio si ratifican o no a Jorge Sampaoli como seleccionador nacional y que "es una posibilidad" que el entrenador renuncie.

"Fui el que más impulsó la llegada de Sampaoli pero hoy, por cosas que pasaron y no me gustaron, no le volvería a firmar un contrato por cinco años. Jamás se invirtió tanto dinero para un proceso. Pero tomaremos la decisión a fin de mes con la dirigencia de la AFA", dijo Angelici al canal TyC Sports.

Angelici reveló que la determinación la tomarán en conjunto los directivos del órgano rector del fútbol argentino.

Sin embargo, reveló que "es una posibilidad" que Sampaoli renuncie antes de la reunión.

"Lo más fácil es sentarse, arreglar una salida y buscar un nuevo camino. A Sampaoli lo vimos con ganas de seguir y con sed de revancha, pero dijo que si decidíamos que se fuera, él no iba a poner trabas en la parte económica", añadió.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, dijo ayer que Sampaoli "tiene contrato", pero evitó hablar sobre la continuidad del entrenador en el cargo tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia ante Francia.

Angelici consideró que los directivos de la AFA también deben hacer "una autocrítica muy grande" y "analizar si en Argentina hubo un problema de entrenador".

"Venimos errando hace muchos años en la AFA. Si queremos revertir esta situación debemos apostar a los juveniles y revisar por qué hubo tantos cambios de entrenador en Argentina en los últimos años", sostuvo.

El 6 de julio Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan, tres de los asistentes de Sampaoli en el Mundial de Rusia, dejaron su cargo "de común acuerdo" con la AFA, lo que potenció los rumores de que el entrenador sería despedido pese a tener contrato hasta el Mundial de Catar 2022.

Tres días más tarde Tapia, Angelici y Sampaoli se reunieron y la AFA anunció que el entrenador iba a dirigir al Sub'20 en el torneo de L'Alcudia (España) del 28 de julio al 8 de agosto.

Sin embargo, esto se puso en duda en el país austral luego de que la mayoría de los clubes se negaran a ceder a sus juveniles.