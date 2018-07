Bélgica se consuela con el tercer lugar sobre Inglaterra

San Petersburgo

Bélgica, uno de los equipos más celebrados de Rusia 2018, se despidió ayer con el premio consuelo y se quedó con el tercer puesto del Mundial de fútbol tras vencer 2-0 a Inglaterra, en San Petersburgo.

En el penúltimo duelo de Rusia 2018, previo a la gran final de hoy (11:00 HB) entre Francia y Croacia en Moscú, los Diablos Rojos consiguieron con su victoria, además, un "pequeño hito" al sellar el mayor logro de su país en una Copa del Mundo, aunque les sabrá a muy poco.

La selección de Eden Hazard y Kevin De Bruyne mostró con un par de pinceladas que tenía el talento para más en este Mundial. Será algo que quizá les escocerá siempre. Los dos buques insignia de la "generación dorada" llegarán con 31 años a Qatar 2022.

En una tarde soleada y de poca tensión competitiva en el San Petersburgo Arena, Bélgica llevó la iniciativa desde el arranque.

Thomas Meunier, uno de los dos cambios que hizo el seleccionador Roberto Martínez en su once inicial, abrió la cuenta en el minuto 4, y Hazard cerró el marcador con un soberbio gol en el 82', tras un gran pase de De Bruyne.

El pelirrojo jugador del Manchester City, desaparecido en la derrota ante Francia en semifinales, llevó el compás de su equipo y Romelu Lukaku, que luchaba por la Bota de Oro con el inglés Harry Kane, mostró en el inicio la agresividad que le faltó ante los Bleus el martes, aunque estuvo negado frente a la portería.

El duelo estuvo abierto por varios momentos, como suele ocurrir con la pelea por el tercer puesto, un viejo capricho de la FIFA, y el partido más detestado cada cuatro años por los dos equipos derrotados en las semifinales.

Sin mucho más que perder y con la decepción aún encima, ambos equipos salieron sin muchos corsets tácticos y, pese a la evidente falta de motivación, al menos regalaron al público varias jugadas en ambas áreas. El talento de los belgas marcaba la pauta.

Más abierto a experimentar, Gareth Southgate hizo cinco cambios en el joven cuadro "pross", un equipo aún por formar, que avanzó hasta la penúltima ronda gracias a la frescura que le impregnó Southgate y a la pólvora del sorprendente Kane.

Pese a no marcar ayer, el artillero de 24 años del Tottenham tiene todas las opciones para coronarse hoy como la Bota de Oro de Rusia 2018 gracias a sus seis goles, cinco de ellos marcados en la fase de grupos. Lukaku se quedó con los cuatro tantos que había marcado en los dos primeros partidos.

El primer gol belga llegó por uno de esos ataques fulminantes a la contra con los que los Diablos Rojos revolucionaron Rusia 2018. Lukaku dio un gran pase en profundidad a Chadli, que centró desde la izquierda para que Meunier abra el marcador en el 4'.

El "9" belga desperdició luego su primera oportunidad en el 17', cuando recibió mal en posición inmejorable en el área. Y siete minutos después, Kane desperdició su propia ocasión de subir a siete sus goles en Rusia 2018 al disparar desviado frente al arco de Thibaut Courtois.

Ya en el segundo tiempo, Lukaku volvió a fallar en el 56'. Cumplida la hora de juego, Martínez decidió poner fin a la faena del robusto delantero del Manchester United, sustituyéndolo por Dries Mertens.

La siguiente ocasión del partido la tuvo Eric Dier, que levantó la pelota sobre Courtois, pero el defensa belga Toby Alderweireld le negó el gol con su rechazo casi sobre la línea.

Dos minutos después, el meta Pickford no pudo hacer nada ante el talento de Hazard, que recibió a la izquierda de De Bruyne, entró al área y definió con maestría. Fue lo último en San Petersburgo.

APUNTE

Hazard puede dejar pronto el Chelsea

El centrocampista de Bélgica Eden Hazard dejó entrever la posibilidad de cambiar de equipo la próxima temporada, "después de seis temporadas en el Chelsea".

El futbolista de los Diablos Rojos, elegido el mejor jugador del encuentro ante Inglaterra por el tercer y cuartos puesto, puntualizó que la decisión no era sólo suya.

"Llevo seis años en el Chelsea y puede que sea hora ya de cambiar. Pero no es una decisión sólo mía", indicó el jugador belga, en San Petersburgo. (EFE)

OPINIONES

"Si he jugado bien es porque el equipo me ha ayudado, el fútbol es un deporte de equipo, por eso jugamos, no he visto a nadie jugar por trofeos individuales. Si lo consigo estaré feliz y si no estaré igualmente feliz con mi torneo".

Eden Hazard

Delantero de Bélgica

"En la segunda parte tuvimos oportunidades, algunos cabezazos que se marcharon fuera, y creo que esa fue la diferencia, no aprovechamos nuestras oportunidades y ellos lo hicieron bien".

John Stones

Defensor de Inglaterra

"Hemos mostrado durante todo el campeonato del Mundo que nuestra ambición era llegar a lo máximo y lo más alto posible. Por qué no llegar a la final en el próximo torneo".

Yuri Tielemans

Mediocampista de Bélgica