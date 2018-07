Cristiano y otros futbolistas con problemas fiscales en España

Ayer, la Agencia Tributaria ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que el exfutbolista del Real Madrid pagará una multa de 21 millones de dólares y dos años de cárcel, aunque este último no se hará efectivo.

También se ha conocido que James Rodríguez deberá pagar a Hacienda casi 12 millones de euros por fraude fiscal ($us 14.059.20), en relación a sus derechos de imagen cuando era jugador del Real Madrid. El colombiano se declaró como no residente en España en 2014, a pesar de que esa misma temporada

había fichado por el club blanco procedente del Mónaco. Con esta sanción, una de las más altas en España, el colombiano se suma a la lista de futbolistas que han debido enfrentarse a la justicia acusados de cometer fraude fiscal.

Cristiano Ronaldo

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia contra el portugués por cuatro delitos de fraude fiscal contra la Hacienda Pública entre los años 2011 y 2014 a causa de sus derechos de imagen. Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con la Abogacía del Estado, y reconoció

los cuatro delitos fiscales y una pena de dos años de cárcel, que le permitía no entrar en prisión. Aceptó pagar 18,8 millones de euros $us (21.098.18) y Hacienda ha aceptado el pacto.

James Rodríguez.

El colombiano defraudó casi 7 millones de euros ($us 8.201.20), pero con sanción e intereses la multa asciende a 11,65 millones ($us 12.693.76). James se declaró como no residente en España en 2014.

Radamel Falcao

Este exjugador del Atlético de Madrid pagó nueve millones ($us 10.544.40) por dos delitos contra Hacienda. Sustituyó la pena de prisión por una multa diaria de 100 euros ($us 117) durante 16 meses. Fue acusado por no tributar sus ingresos -unos 5 millones- por derechos de imagen en los años 2012 y 2013. Falcao simuló la cesión de sus derechos a una sociedad colombiana en 2011 y poco después a otra empresa, situada en las Islas Vírgenes Británicas.

Leo Messi

El jugador argentino luchó por su inocencia y llevó su caso hasta el Tribunal Supremo, que ratificó la condena. La Audiencia de Barcelona le condenó a 21 meses de cárcel por tres delitos fiscales y 4,1 millones de euros ($us 4.687.57) defraudados a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Messi no tributó en España 10 millones ingresados por derechos de imagen. La condena del Supremo incluyó multas de dos millones a Messi y un millón de euros ($us 1.171.60) a su padre, Jorge Messi, que también fue condenado como cooperador necesario. La pena de cárcel fue luego rebajada de 21 a 15 meses. Al ser una condena inferior a dos años y al no tener antecedentes penales ni el jugador ni su padre, la entrada a prisión se suspendió. Messi pagó en 2013, 10 millones de euros ($us 11.716.00) correspondientes a sus obligaciones fiscales en 2010 y 2011.

MASCHERANO Y DI MARIA, EN LA LISTA

Ángel Dí María alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por un doble delito fiscal tras defraudar 1,3 millones de euros ($us 1.175.12) respecto a sus derechos de imagen en los años 2012 y 2013. Di María abonó dos millones de euros ($us 2.343.20) y aceptó una pena de un año de cárcel.

La Audiencia de Barcelona condenó a Javier Mascherano a un año de cárcel y 815.000 euros ($us 954.85) de multa por dos delitos fiscales. Mascherano defraudó 1,5 millones de euros ($us 1.177.46) con la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras en los años 2011 y 2012.