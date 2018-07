Cristiano Ronaldo inicia su nueva etapa en Juventus

Cristiano Ronaldo inició hoy su nueva etapa en el club Juventus tras dejar Real Madrid este verano y pasó las pruebas físicas con el club turinés, conoció las instalaciones de la "Vecchia Signora" y saludó a algunos de los que serán sus nuevos compañeros.

Welcome back, boys!

Rodrigo Bentancur @Douglascosta @Cuadrado, @PauDybala_jr, @G_Higuain & @Cristiano began their pre-seasons at | Medical and the JTC today! #ForzaJuve pic.twitter.com/BcilvNcVZQ

— JuventusFC (@juventusfcen) 30 de julio de 2018