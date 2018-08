Delantero chileno, de “Cometierra” a“Rey” Arturo

Barcelona

A Uberlinda de las Mercedes, que por entonces estaba embarazada, se le cayó el mundo encima cuando le comunicaron que su marido, Arturo Pardo, había fallecido al ser atropellado. Unos meses más tarde nacería Jaqueline, que no conoció a su padre y que con el tiempo escogió mal el de sus hijos porque se casó con 14 años y porque él bebía más de la cuenta, hasta el punto de que en un día de cólera, trató de quemar la vivienda con su señora y cinco hijos dentro. Les dio tiempo a salir y a avisar a la Policía. “Ahí dije basta”, recuerda Jaqueline, que se separó de inmediato y fregó tantos suelos como pudo para que no faltara comida en casa. Eran tiempos difíciles y los niños querían ayudar. Como cuando llovía y se les colaba el agua en casa, por lo que había que subir al tejado para reparar la gotera. “¡Ah, no!”, le gritaba Jacqueline a Arturo Vidal, “si le pasa algo a tu piececito vamos a perder mucho”. No se equivocó.

Unos años más tarde, Jacqueline subió a una colina de la periferia de la ciudad y, tras abrir los ojos, dijo: “Preciosa casa, hijo”. Arturo, ya futbolista del Colo-Colo, replicó: “Es tuya”. Un gesto de amor hacia su madre y sus esfuerzos; una acción de fidelidad que repite y multiplica en el tapete con sus compañeros porque se entrega hasta el final. No le ha ido mal; tras triunfar en Chile, conquistar Alemania e Italia, ahora llega al Barça. El club azulgrana, que pagará unos 25 millones de euros al Bayern, ha hecho oficial su fichaje este viernes, aunque comunicó que está pendiente de la revisión médica del jugador.

Criado en una chabola al lado del campo de tierra de San Joaquín —ahora es de hierba, tiene gradas y está bautizado con el nombre de Arturo Vidal—, el medio se ganó el sobrenombre de Cometierra porque cuando el colegiado pitaba el final del partido siempre tenía varias heridas y le faltaba la respiración. “A los 13 años vi que jugando a fútbol podía ayudar y le prometí a mi familia que la sacaría de esa penuria”, cuenta Vidal. Por eso recuerda con cariño el día que le ascendieron al primer equipo del Colo-Colo. “¡Me citaron!”, le dijo a su madre, que no pudo contener las lágrimas de alegría, pero también de preocupación. Así que, unos minutos después, le pidió a una amiga la tarjeta de crédito para comprarle medias, calzoncillos, toalla y lo que necesitara para la concentración. Y pasó de Cometierra a Rey Arturo.

Su presencia en el campo, su entrega, energía y dureza llamó la atención del Bayer Leverkusen. “Nos preocupaba que no fuera rápido”, recuerda Jonas Boltd, entonces ojeador del club alemán y con el tiempo director deportivo; “pero teníamos claro que con disciplina y orden sería un jugador de referencia”.

Después dio un salto a Juventus, en donde conquistó varios títulos, para luego pasar al Bayern Múnich. Ahora vestirá la casaca del Barcelona.

Una persona conflictiva y difícil de domar

Arturo Vidal se granjeó en Baviera admiradores como detractores porque, una vez en el foco del planeta fútbol, se destapó como una persona conflictiva y difícil de domar.

Se peleó verbalmente con el entonces seleccionador de Chile Marcelo Bielsa al hacerle notar de malas maneras que se excedía con las instrucciones desde la banda en un duelo ante Israel; numerosas han sido las veces que le han pillado de jarana y con una copa de más, que incluso pudo costarle la vida en la Copa América de 2015. En un día de asueto, estrelló su Ferrari con la tasa de alcohol más elevada de la cuenta.

“Puede hacer alguna cosa estúpida y quizá no es el tipo con el que quieres que se case tu hija. Pero eso no le resta valor como jugador”, le defiende Michael Reschke.