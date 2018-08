Machado debuta en New England Revolution

El jugador boliviano Cristhian Machado debutó el sábado con el club New England Revolution de EEUU en los últimos minutos del partido con Orlando City.

Ingresó en el minuto 87 en reemplazo del uruguayo Diego Fagundez, señala un tuit del club estadounidense.

87th minute substitution: New signing Cristhian Machado comes on for Diego Fagundez

— New England Revolution (@NERevolution) 5 de agosto de 2018