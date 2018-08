Porteros agitaron el mercado inglés

La todopoderosa Premier League echó el cierre a su ajetreado mercado de traspasos el jueves pasado a media tarde después de un verano marcado por los grandes desembolsos y animado en un último día frenético.

Por primera vez, la liga más rica del planeta decidió cerrar el periodo de traspasos antes del comienzo de la competición -ayer-, por lo que los clubes tuvieron que apurar muchas de las operaciones que en otros años solían alargarse hasta finales de agosto.

El Liverpool hizo los deberes a tiempo y ha sido uno de los que más y mejor se ha movido este verano, y varias semanas antes del cierre ya se había hecho con cuatro futbolistas: Naby Keita (RB Leipzig), Alisson Becker (Roma), Fabinho (Mónaco) y Xherdan Shaqiri (Stoke City). Los jugadores mejoran una plantilla que sólo ha perdido al centrocampista Emre Can, que se fue gratis a la Juventus.

El fichaje de Alisson por el equipo de Anfield por 65 millones de libras ($us 82,99 millones) colocó al brasileño como el golero más caro de la historia hasta que Thibaut Courtois se declaró en rebeldía en el Chelsea y el club inglés tuvo que reaccionar y hacerse, previo pago de 72 millones de libras ($us 91,92 millones), con Kepa Arrizabalaga, del Athletic Club.

Kepa, internacional español que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid el pasado enero, se ha convertido en el guardameta más costoso del planeta y en uno de los cuatro refuerzos de los ‘Blues’, junto con Jorginho (Nápoles), Mateo Kovacic, cedido por el Real Madrid, y el veteranísimo Robert Green (Huddersfield).

Sin embargo, la principal novedad en el Chelsea estará en el banquillo, ya que después de varias semanas de negociación logró finalmente hacerse con el técnico italiano Maurizio Sarri, uno de los estrategas más cotizados de Europa.

Otro de los grandes animadores del verano en Inglaterra ha sido el Arsenal en el que es el año 1 d.W. (después de Wenger). Tras 22 temporadas al mando, el preparador galo decidió dar un paso al costado y dejar el club, lo que hizo al equipo del norte de Londres apostar por Unai Emery, quien pese a tener un presupuesto restringido se ha reforzado con cinco futbolistas de nivel como son Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Lucas Torreira (Sampdoria), Stephan Lichsteiner (Juventus) y Matteo Guendouzi (Olympique de Lyon).

El campeón, el Manchester City, apenas ha tocado la plantilla que conquistó el título con holgura la temporada pasada, y la única cara nueva que tiene es la del argelino Riyad Mahrez, que por 60 millones de libras ($us 76,60 millones) cambió Leicester por Manchester.

Tampoco hubo excesivos movimientos en la parte roja de la ciudad pese a las plegarias de su técnico, José Mourinho, que pidió por activa y por pasiva un central. A Old Trafford sólo han llegado tres caras nuevas: dos que apuntan al once inicial, el lateral Diogo Dalot (Oporto) y el centrocampista Fred (Shakhtar Donetsk), y un suplente para David de Gea como es el veterano Lee Grant (Stoke City).

211 Millones de dólares suman en total las trasferencias de los goleros Kepa Arrizabalaga, Alisson Becker y Thibaut Courtois.

TOTTENHAM, SIN INCORPORACIONES

Menos todavía se han movido las cosas en el Tottenham Hotspur, que se ha convertido en el primer club en no hacer ninguna incorporación desde 2003. Los “Spurs”, eso sí, abrieron la chequera para renovar a algunos de sus grandes nombres como son el técnico Mauricio Pochettino y jugadores de la talla de Harry Kane, Davinson Sánchez, Son Heung-min y Harry Winks, entre otros.

La clase media inglesa también se ha mostrado muy activa en el periodo veraniego. El renovado West Ham United de Manuel Pellegrini ha fichado hasta nueve futbolistas -Lucas Pérez y Jack Wilshere (Arsenal), Felipe Anderson (Lazio), Carlos Sánchez (Fiorentina), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Fabián Balbuena (Corinthians), Ryan Fredericks (Fulham), Lukasz Fabianski (Swansea) e Issa Diop (Toulouse)- buscando dar ese salto cualitativo que le permita pelear por Europa.

Sin embargo, el principal animador en el último día del mercado ha sido el Everton, que también estrena entrenador en la figura del portugués Marco Silva. Los “Toffees” han “pescado” en Barcelona, de donde se han llevado tres futbolistas –dos el jueves-.

El equipo de Goodison Park pagó 50 millones de libras ($us 63,84 millones) al Watford por el brasileño Richarlison, en la primera de una serie de operaciones que han acabado con Yerry Mina, Lucas Digne, André Gomes y Bernard en la parte azul de Liverpool.

OPINIONES "Tenemos una muy buena plantilla, con muy buenos jugadores y es muy difícil añadir jugadores que la mejoren". Mauricio Pochettino. DT de Tottenham. "Por la información que tengo, no ficharemos a nadie. Me voy a centrar en los jugadores que tengo". José Mourinho. DT de Manchester City.

MANCHESTER UNITED ABRE LA PREMIER CON VICTORIA

El Manchester United levantó el telón de la Premier League 2018-19 con un triunfo 2-1 ante el Leicester, ayer en Old Trafford, en un partido en el que abrió el marcador el francés Paul Pogba de penal en el minuto 3.

Capitán del United y con dos estrellas dibujadas en su peinado para exhibir su nueva condición de campeón del mundo, Pogba pidió al chileno Alexis Sánchez que le dejara tirar el penal y no falló ante el arquero danés Kasper Schmeichel, otra de las sensaciones en Rusia.

En la recta final el United logró el 2-0. El lateral Luke Shaw logró su primer gol como profesional el 83 al aprovechar un servicio del español Juan Mata. Ya en la prolongación (90+2) el internacional inglés Jamie Vardy metió la cabeza para dar emoción a los últimos minutos del partido.

Hoy juegan: Newcastle Vs Tottenham; Fulham Vs Crystal Palace; Huddersfield Town Vs Chelsea; Watford - Brighton and Hove Alb; AFC Bournemouth Vs Cardiff City; Wolverhampton Vs Everton.