Reina y Cutrone dan el pase a Milan a los cuartos de Copa Italia

Roma

Unas determinantes paradas del meta español Pepe Reina y un doblete de Patrick Cutrone en la prórroga permitieron ayer al Milan ganar 2-0 en el campo del Sampdoria y sellar el pase para los cuartos de final de la Copa Italia.

Reina mantuvo al Milan con vida con tres grandes intervenciones y mantuvo el empate sin goles hasta la prórroga, cuando saltó al campo Cutrone y decidió el encuentro con sus goles números 8 y 9 de la temporada.

En la jornada de ayer, Lazio avanzó al golear 4-1 al Novara, mientras que Juventus hizo lo propio sobre Bolonia por 0-2.

Partidos de hoy: Torino vs Fiorentina (10:00 HB), Inter vs Benevento (13:00 HB) y Nápoles vs Sassuolo (15:45 HB).

Para mañana: Cagliari vs Atalanta (12:30 HB) y Roma vs Entella (15:45 HB).