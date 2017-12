Rodrigo Vargas revela que no le pagan hace tres meses en Petrolero

El jugador del club Petrolero Rodrigo Vargas contó que hace tres meses no le pagan y que no tiene contrato. Las declaraciones fueron hechas a un grupo de hinchas que reclamaron al equipo por su derrota (0-3) ante Destroyers en el partido de ida por el ascenso/descenso en el fútbol profesional.

"No tenemos un peso para Navidad (…) Yo no tengo contrato sépanlo todos, yo juego porque me da la gana de jugar", manifestó Vargas a los aficionados que grabaron la desesperación del futbolista, poco antes de Nochebuena.

"Aquí hay muchos que no tienen qué regalarles a sus hijos (en Navidad)", señaló frente a sus compañeros de equipo.

"Para los que no saben, todos comemos en la pensión con ocho pesos", apuntó y remarcó: "Aquí nadie gana fortunas. Ya se fueron los que ganaban fortunas".

El club Petrolero jugará mañana el partido de vuelta con Destroyers para definir ascenso/descenso. Según las nuevas modificaciones de la competencia nacional el 2018, 14 equipos profesionales competirán en los torneos.