El arco aviador ya tiene a sus goleros definidos para 2018

El arco de Wilstermann para la temporada 2018 está prácticamente definido, porque ya se tiene un arreglo de palabra con el golero cruceño Alex Arancibia y sólo restan algunos detalles para firmar el contrato con el arquero uruguayo Álvaro Villete, que actúa en el fútbol colombiano.

A inicio de semana, la portería de Wilstermann seguía siendo una de las mayores preocupaciones porque no se había arreglado nada aún con Arancibia , además que se buscaba se buscaba un reemplazo para Raúl Olivares.

Finalmente, en los últimos días, se concluyeron con las negociaciones con Arancibia, que recibió la confianza no solo de la dirigencia sino también del técnico de Wilstermann, Álvaro Peña.

Estas negociaciones no tuvieron mucho problema en resolverse, porque Arancibia siempre puso como prioridad a Wilstermann y rechazó otras ofertas, para poder quedarse con la roja.

Después de descartar la posible llegada de un otro arquero nacional, porque ya no existe mucho en el mercado nacional de donde escoger, se volvió a buscar en el extranjero, pese a que el estratega Peña, en más de una oportunidad, dijo que no quemaría un cupo extranjero en el arco.

Es en ese contexto que el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, confirmó ayer que las negociaciones están muy avanzadas con el golero uruguayo Villete.

“Sí es casi un hecho que Villete llegará, pero aún no podemos decir que ya es jugador de Wilstermann”, dijo Vargas a tiempo de reiterar que “sólo faltan detalles para cerrar”.

Villete jugó este año en el club Patriotas Boyacá, de Colombia, equipo con el que disputó la Copa Sudamericana 2017 y llegó a la segunda fase del torneo internacional.

Villete, de 26 años (nació el 10 de julio de 1991, en Minas, Uruguay), inició su carrera futbolística en 2009 en el club Atlético Cerro, de la primera división de su país.

Estuvo en este plantel hasta 2013, año en el que fichó para el club Atlético Atenas, equipo en el que estuvo hasta 2015.

En 2015 fue parte del club Deportivo Armenio, de la tercera división de Argentina, en su primera salida al exterior.

Al año siguiente volvió al fútbol profesional de su país al fichar nuevamente por el club Atlético Atenas.

A mitad del año de 2016, pasó a proteger la portería del club Atlético Progreso, hasta mediados de este año.

Luego se le presentó la oportunidad de salir fuera de su país, gracias a la oferta de Patriotas de Colombia y que además le permitió jugar su primer torneo internacional. Ahora tiene casi todo solucionado para fichar por Wilstermann y jugar la segunda fase de la Copa Libertadores 2018.

VARIOS TEMAS AÚN POR RESOLVER

Cristhian Machado. El volante de contención aseguró a algunos medios que definiría su futuro para el próximo año hoy, ya que ahora no sólo tiene la oferta de irse a Estados Unidos, para jugar en la MLS, sino también para ir a pasear su fútbol por Arabia Saudita.

Gilbert Álvarez. En el caso del goleador del campeonato Clausura, la dirigencia de Wilstermann aseguró que aún no se definió nada, pero que sí recibieron varias ofertas desde afuera del país y no sólo del Sudáfrica, pero que se verá la mejor opción no sólo para el jugador, sino también para el club.

Thomaz Santos. “De todos los refuerzos que podrían llegar, el que más me interesa es Santos”, dijo Gróver Vargas, presidente del club Wilstermann, sobre el posible retorno del jugador, que será una realidad dependiendo de las negociaciones con la dirigencia del club brasileño Sao Paulo.

Otros jugadores. Las negociaciones para conseguir un otro lateral derecho aún continúan y el nombre de Ramiro Ballivián todavía suena en el club.

Pero además se tienen otros temas por resolver en el equipo, como qué jugadores permanecerán y quiénes serán cedidos a préstamo durante esta temporada, además si los jugadores que están a préstamo volverán o no, como es el caso del defensor Sebastián Reyes, que jugó esta temporada en Petrolero, de Yacuiba.

DUK AHORA TAMBIÉN INTERESA A ORIENTE

EL DEBER

Wilstermann, que tenía la mirada puesta en el delantero Yasmani Duk, ahora deberá pelear por la contratación de este jugador con Oriente Petrolero, que ayer se conoció también está en planes del club cruceño.

Una nota publicada en El Deber señalar que Duk podría “convertirse en refuerzo de Oriente Petrolero en las próximas horas”.

El futbolista, que inició su carrera en el profesionalismo con la camiseta refinera, es una de las opciones que maneja la dirigencia para incorporar en la zona ofensiva ante la salida de Alcides Peña, que expresó su deseo de marcharse de la institución.

Duk viene de jugar en Sport Boys en el último semestre, equipo donde se destacó en 2015, logrando el título del torneo Apertura de la Liga. Tuvo un paso fugaz por el New York Cosmos de Estados Unidos (NASL) y después probó suerte en el Al-Ettifaq de Arabia Saudita.

Luego de un torneo con rendimiento irregular en el Toro warneño, el delantero tiene pensado cambiar de aire y Oriente es la primera opción. La dirigencia ya tuvo un contacto con el representante del jugador y es cuestión de detalles para retornar a la institución verdolaga después de tres años.

Las características de juego que tiene Duk son del agrado del entrenador Néstor Clausen, que ayer cumplió su segundo día de pretemporada de cara a la temporada 2018.