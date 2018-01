Se cae la negociación con Thomaz y el aviador va por Lucas Gaúcho

Las negociaciones con el volante ofensivo Thomaz Santos se desvanecieron; ahora los dirigentes ven como una opción para el equipo incorporar a Lucas de Souza Gonçalves (Lucas Gaúcho) delantero de 26 años que jugó los últimos años en el Medio Oriente. Su último club fue Ihud Bnei Sakhnin, que participa en la primera división del futbol de Israel.

El presidente aviador, Gróver Vargas, no quiso revelar el nombre del futbolista, pero indicó que el delantero llegará esta semana a Cochabamba para firmar su vinculación con la institución.

Sin embargo, el #1 pudo constatar que se trata de Lucas Gaúcho.

“Un jugador muy importante llegará a filas de Wilstermann entre jueves o viernes, a más tardar, no puedo darle el nombre pero estoy seguro que es un jugador de primer nivel. Terminaré la última parte de la negociación y anunciaremos su llegada”, declaró Vargas al #1.

Gaúcho debutó en el club São Paulo B en 2010 y en 2011 pasó al primer plantel. Ese mismo año pasó a filas de São Bernardo y volvió al Sao Paulo; en 2012 fichó para el Portuguesa, en 2013 fue al RCD Espanyol B, de ahí en adelante emigró al medio Oriente. El delantero vistió la casaca de la selección de su país en 2009 (Brasil Sub-17) y en 2011 (Brasil Sub-20).

De confirmarse esta nueva incorporación, Wilstermann sumará cinco extranjeros en el equipo: Marcelo Bergese, Cristian Chávez, Alex Da Silva, Serginho y el atacante Lucas Gaúcho .

Además, el titular aviador también informó que Marcelo Bergese continuará en la institución, descartando así el rumor de una posible salida del jugador argentino.

“(Marcelo) Bergese se quedará con nosotros, él tiene contrato”, señalo Vargas.

Llegó Cristian Chávez

El volante argentino Cristian Chávez (Pochi) se sumó ayer a la pretemporada de Wilstermann. El equipo aviador ingresó a la tercera jornada de trabajo con miras al Torneo Apertura 2018 que comenzará a jugarse el domingo 21 de enero, según planificaron los dirigentes ligueros.

“Pochi” Chávez se convierte en el cuarto extranjero, de cinco que quedaron en el club, que llegó a sumarse a la etapa de preparación de conjunto rojo. El argentino Marcelo Bergese y el brasileño Alex Da Silva lo hicieron el domingo en la práctica matinal.

El último en llegar a la pretemporada será el volante ofensivo de origen brasileño Sergio Henrique Francisco (Serginho), que se estima pueda llegar hoy para comenzar el trabajo correspondiente y no perjudicar la planificación programada por el preparador físico del club, Sebastián Girard.

Carlinhos no va más

El presidente de Wilstermann aseguró que el volante brasileño Carlos Alberto Rogger (Carlinhos), que llegó para ser refuerzo en el equipo, pero en los partidos que jugó no llegó a convencer, dejará la institución por bajo rendimiento. Con esta baja en la institución aviadora, los dirigentes lograron liberar un cupo más para un foráneo en el club, que será ocupado por Gaúcho.

Vargas afirmó que de no concretar la negociación con uno de los dos arqueros nacionales, apuntarán a buscar un golero foráneo para reforzar la portería.

Pruebas deja a nueve

El entrenador de Wilstermann, Álvaro Peña, abrió un periodo de prueba de tres días, donde acudieron a la convocatoria más de un centenar de jugadores, y entre sábado y domingo seleccionaron a 21 futbolistas.

Ayer, en la última etapa de las pruebas, redujeron la nómina a nueve el número de jugadores seleccionados, quienes serán evaluados nuevamente para determinar si serán incorporados en definitiva al plantel que dirige el entrenador Álvaro Guillermo Peña.

GILBERT PIDE TRABAJAR Y QUE DECIDAN SU FUTURO

El delantero nacional de Wilstermann, Gilbert Álvarez, exhibió en los últimos días su disconformidad con los dirigentes del club por la forma como están manejando su situación contractual.

“Para mí es incómodo que un día me llamen y me digan que todo está solucionado y que podré salir a jugar al exterior, pero luego me convocan y me dicen que no pudieron llegar a un acuerdo con el club. Yo lo que quiero es quedarme y que me dejen trabajar pensando en lo que viene, tenemos la Copa Libertadores al frente y estoy seguro que será un buen año para nosotros”, declaró el atacante.

Al inicio de esta gestión, se dijo que Álvarez tenía ofertas de equipos de Medio Oriente, Sudáfrica y Europa; sin embargo, hasta la fecha, no se logró concretar ninguna y esta semana será la decisiva.

MAÑANA DEFINEN LA SEDE PARA LA LIBERTADORES

Mañana decidirán cuál será la sede para albergar los encuentros que Wilstermann jugará en la segunda fase de la Copa Libertadores de América, ante el rival que emergerá del encuentro que disputarán Universitario de Perú y Oriente Petrolero.

Para este compromiso, los dirigentes del crédito valluno presentaron a la Conmebol al estadio Hernando Siles de La Paz como primera opción, y al estadio Patria de Sucre como alternativa, debido a que no podrán usar el estadio Félix Capriles porque se encuentra en periodo de remodelación con miras a los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

“Ellos (por los funcionarios de la Conmebol) retornarán a trabajar el 10 de este mes, luego de eso se reunirán y darán a conocer oficialmente cual será el escenario para los partidos, espero que sea el Hernando Siles, pero no quiero adelantarme”, declaró el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas.

Sobre este tema, el preparador físico del club, Sebastián Girard, en coordinación con el entrenador, Álvaro Peña, pidió trabajar por lo menos dos semanas antes del cotejo en la sede del partido.

“Sería bueno estar dos a tres semanas en la sede para que el cuerpo de los jugadores se acostumbre al clima, la primera semana haremos aeróbicos y en la segunda potencia”, indicó Girad.