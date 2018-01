Aurora debuta con The Strongest en la primera fecha, conoce todos los partidos

Aurora, que retorna a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB), debutará ante The Strongest en la primera fecha del torneo local, el cual se espera que comience el próximo 21 de enero.

Esta es la primera fecha de los partidos para el torneo nacional:

Bolívar Vs. Wilstermann

Aurora Vs. The Strongest pic.twitter.com/xNjmKqSIJC

