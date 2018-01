Gabriel Ríos aún no llega a una solución con Wilstermann

Walter Tapia

El exdelantero de Wilstermann Gabriel Ríos aún no se contactó con los dirigentes de cuadro valluno y esto lo deja temporalmente como jugador libre por seis meses más.

“No vino nadie para conversar conmigo, yo estoy en Santa Cruz tranquilo. Hablé con el profesor (por Álvaro Peña) y me dijo que él quiere contar conmigo, pero ningún dirigente se ha asomado y eso quiere decir que no me quieren dar una solución para que vuelva”, indicó Ríos, en contacto con el #1.

El delantero cruceño, de 31 años, fue cedido a préstamo por un año al Club Deportivo Guastatoya, que participa en la máxima categoría de la Liga Nacional de Guatemala. La cesión se dio en junio de 2017 por su destacada actuación en la Copa Libertadores de América.

Antes de concluir el préstamo se desvinculó de su club y ahora queda, temporalmente, como jugador libre hasta junio de este año.

“Por ahora soy jugador libre, si no logro llegar a un arreglo con el club (Wilstermann) veré la forma de cómo solucionar ese tema, para poder jugar en algún equipo, porque de esto vivo, si no lo hago ahora luego no podré jugar en el otro campeonato. Esperaré hasta el lunes o martes si no arreglo veré otra alternativa”, finalizó Ríos.

Esta semana definen

Los dirigentes de Wilstermann, Gróver Vargas y Renán Quiroga, aseguraron que hasta mañana se definirá el tema del portero.

Quiroga, secretario general del club, dijo que se trata de un arquero de primer nivel de origen paraguayo; sin embargo, se conoce que la dirigencia de Wilstermann no descartó la posibilidad de contar con un golero nacional y las negociaciones continuarían estos días.

APUNTE

Aún no definen sede para la Libertadores

Wilstermann ayer aún no recibió ningún comunicado de la Conmebol confirmando o ratificando que no podrán jugar la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles.

El jueves pasado, los dirigentes aviadores recibieron una nota en la que la Conmebol negó la posibilidad de usar el estadio Hernando Siles como sede. Wilstermann volvió a hacer sus descargos y aún espera por una respuesta del ente Sudamericano que se comprometió a enviar una segunda carta rectificando o ratificando lo establecido.

Este detalle deja en incertidumbre al cuerpo técnico que debe planificar su pretemporada de cara al cotejo de la Copa Libertadores, que enfrentará al ganador del duelo entre Universitario de Perú y Oriente Petrolero.