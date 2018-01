Alpire llega a un acuerdo y se vinculará por una temporada

El delantero cruceño Edwin Alpire se sumó ayer a las prácticas del club Aurora, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia del Equipo del Pueblo, según señaló el jugador.

Desde hace varios días se anunció que el futbolista iba a llegar para incorporarse a la pretemporada del elenco valluno; sin embargo, su arribo se hizo esperar aunque finalmente en la víspera de ayer se integró al primer plantel.

Alpire, antes de llegar a Cochabamba, aseguró que tiene todo definido con la dirigencia del equipo valluno, por lo que el vínculo es un hecho.

“Ya tengo un acuerdo con la dirigencia, tenía que llegar el lunes pero ese día no confirmaron los pasajes. Al día siguiente no pude llegar por el paro que había, hasta que me hablaron para que pueda hacerlo hoy (por ayer). Ya todo está listo para comenzar a entrenar”, señaló.

El futbolista de 30 años militó durante la temporada pasada en Nacional Potosí y se vinculará por un año al Equipo del Pueblo.

Alpire reconoció que el tema económico fue uno de los puntos donde se “trabaron”; empero, con el acuerdo entre ambas partes sólo queda firmar el contrato.

Con Alpire, Aurora va solucionando el problema que tenía en la línea de ataque, luego de la inesperada partida del delantero argentino Federico Miño que firmó para Universitario de Sucre.

A decir del presidente del elenco, Jaime Cornejo, está en planes del elenco contratar a un delantero extranjero más, aunque no quiso adelantar los nombres de los jugadores que están en carpeta.

ZAHZÚ: “ESTO VA TOMANDO FORMA”

El director técnico de Aurora, Miguel Ángel Zahzú, señaló ayer que el equipo va tomando forma de cara al inicio del torneo Apertura, previsto para el 28 de enero.

“Creo que el equipo está bien, entiendo que lo que estoy pensando va tomando forma, de hecho que nos faltaría tener una competencia antes del inicio del torneo. Hoy (por ayer) llegó Mario Parrado también, tengo buena gente en el equipo”, sostuvo.

El argentino aseguró que el primer objetivo, armar un equipo, va desarrollándose y espera cumplir el segundo, “empezar a rodar y empezar a buscar resultados”.

SÁNCHEZ: “VOY A ESPERAR HASTA EL VIERNES”

El volante cochabambino, Amilcar Sánchez señaló ayer que esperará hasta mañana para definir su situación contractual con el club Aurora, que pretende vincularlo como refuerzo.

El futbolista se sumó el pasado lunes a las prácticas del equipo, al que llegó por una solicitud del técnico Miguel Ángel Zahzú.

Sánchez reconoció que no podía esperar mucho tiempo y que ayer era el día decisivo para definir su situación; sin embargo, por un pedido expreso de la dirigencia decidió esperar hasta mañana.

“No pude hablar con el presidente, sé que mañana (por hoy) tienen reunión en Santa Cruz y que el viernes estará acá. Voy a esperar hasta el viernes (por mañana) porque entiendo todo lo que está pasando”, aseguró.

El volante expresó, desde su llegada, la intención de quedarse en el Equipo del Pueblo.

El jugador reconoció que sabe de la situación del club en el tema económico, por lo que hará lo posible por “acomodarse” a la propuesta que recibirá de Cornejo.