Consejo Superior aprueba las fechas de la segunda rueda del torneo Apertura

El Consejo Superior del fútbol profesional boliviano aprobó las fechas y los horarios de la segunda ronda del torneo Apertura 2018, que comenzará el 27 de enero y concluirá el 29 de abril. El documento fue aprobado y firmado, hoy, en Santa Cruz, por los 14 representantes de los clubes.

Conoce las fechas y horarios, aquí:

OCTAVA FECHA

Domingo 11 de marzo de 2018

Montero: Guabirá Vs.Sport Boys 15:00

Cochabamba: Wilstermann Vs. Bolívar 15:00

La Paz: The Strongest Vs .Aurora 17:15

Sucre: Universitario Vs.Real Potosí 19:30

Lunes 12 de marzo de 2018

Santa Cruz:Royal Parivs.Blooming20:00

Martes 13 de marzo de 2018

Potosí:Nacional Potosí vs.San José20:00

Santa Cruz:O. Petrolerovs.Destroyers20:30

NOVENA FECHA

Sábado 17 de marzo de 2018

Cochabamba: Aurora Vs.Royal Pari 15:00

Santa Cruz: Destroyers Vs.Wilstermann 19:30

Domingo 18 de marzo de 2018

Montero:Guabirá Vs. Oriente Petrolero 15:00

Potosí: Nacional Potosí Vs. Real Potosí15:00

La Paz: Bolívar Vs. Universitario 16:00

Oruro: San José Vs.The Strongest 17:15

Santa Cruz: Blooming Vs.Sport Boys 20:00

DÉCIMA FECHA

Viernes 30 de marzo de 2018

La Paz:The Strongest Vs.Nacional Potosí 20:00

Sábado 31 de marzo de 2018

Cochabamba: Wilstermann Vs.Guabirá15:00

Santa Cruz: Royal Pari Vs.San José17:15

Domingo 01 de abril de 2018

Potosí: Real Potosívs.Bolívar 15:00

Sucre: Universitariovs.Destroyers 17:15

Santa Cruz: Oriente Petrolero Vs.Blooming 19:30

Lunes 02 de abril de 2018

Warnes: Sport Boys Vs. Aurora 20:00

DÉCIMA PRIMERA FECHA

Viernes 06 de abril de 2018

Montero: Guabirá Vs.Universitario 15:00

Potosí: Nacional Potosí Vs.Royal Pari 20:00

Sábado 07 de abril de 2018

Cochabamba: Aurora Vs. Blooming 15:00

Domingo 08 de abril de 2018

Santa Cruz: Destroyers Vs. Real Potosí 15:00

La Paz: Bolívar Vs.The Strongest 16:00

Oruro: San Josévs.Sport Boys 17:15

Santa Cruz: O. Petrolerovs.Wilstermann 19:30

DÉCIMA SEGUNDA FECHA

Sábado 14 de abril de 2018

Santa Cruz: Royal Pari Vs.The Strongest15:00

Sucre: Universitario Vs.O. Petrolero 17:15

Domingo 15 de abril de 2018

Cochabamba: Wilstermann Vs.Aurora 15:00

La Paz: Bolívar Vs.Destroyers 16:00

Potosí: Real Potosí Vs.Guabirá 17:15

Santa Cruz: Blooming Vs.San José 19:30

Lunes 16 de abril de 2018

Warnes: Sport Boys Vs.Nacional Potosí 15:00

DÉCIMA TERCERA FECHA

Sábado 21 de abril de 2018

Montero:Guabirá Vs.Bolívar15:00

La Paz: The Strongest Vs.Sport Boys 17:15

Santa Cruz: O. Petrolero Vs.Real Potosí 20:15

Domingo 22 de abril de 2018

Cochabamba: Wilstermann Vs.Universitario15:00

Potosí: Nacional Potosí Vs.Blooming 15:00

Oruro: San José Vs.Aurora 17:15

Santa Cruz: Destroyers Vs.Royal Pari 19:30

DÉCIMA CUARTA FECHA

Sábado 28 y domingo 29 de abril de 2018

Potosí: Real Potosí Vs.Wilstermann

Santa Cruz: Destroyers Vs.Guabirá

Santa Cruz: Blooming Vs.The Strongest

La Paz: Bolívar Vs.O. Petrolero

Cochabamba: Aurora Vs.Nacional Potosí

Sucre: Universitario Vs.San José

Warnes: Sport Boys Vs.Royal Pari

*El horario de los partidos de la última fecha serán unificados, de acuerdo al criterio de la Comisión Técnica.