Aurora asegura la base del plantel

A cinco días de su debut en el torneo Apertura 2018 ante The Strongest en Sacaba (15:00), Aurora concretó la continuidad de su base y aseguró una importante cantidad de jugadores que se vincularon con el Equipo del Pueblo por la temporada 2018, según dio a conocer ayer Jaime Cornejo, titular del crédito valluno.

Asimismo, hoy comenzará el proceso de habilitación del registro de futbolistas ante la Liga y así contar con equipo completo ante el Tigre.

“Hemos firmado casi todos los contratos y haremos las habilitaciones mañana (por hoy) para debutar el domingo. Todos han firmado, incluyendo los jugadores menores”, indicó Cornejo.

Hasta ayer, los últimos contratos firmados fueron los de Guenyi Vaca, Erick Cano, Brayan Araníbar, entre otros que ya formaron parte del elenco que recuperó su plaza en Primera División.

Asimismo, Cornejo aseguró la permanencia de Amílcar Sánchez y Darwin Lora, quienes entrenan con el plantel y sólo esperan rubricar su firma para ser habilitados.

“Ellos (por Sánchez y Lora) se van a quedar con nosotros, se firmarán los contratos”, confirmó el titular celeste.

Con un plantel prácticamente renovado, Aurora conserva solamente a 13 jugadores que consiguieron el ascenso al ganar la Copa Simón Bolívar 2016-2017.

Por lo demás, el resto del equipo es prácticamente nuevo, empezando por el portero venezolano Gean Carlos Martínez, el defensor paraguayo José Fleitas y el delantero nacional Edwin Alpire, entre otros tantos.

El Celeste también tendrá importantes retornos para esta temporada: Iván Huayhuata y Lora, quienes estuvieron con el plantel en el descenso acaecido en la temporada 2013-2014 a manos de Petrolero de Yacuiba.

Zahzú pide refuerzos

Tal como lo anunció el domingo tras el amistoso ante Real Potosí (5-1) y lo ratificó ayer, el estratega de Aurora, Miguel Ángel Zahzú, sostuvo que necesita al menos tres refuerzos más para plasmar la idea de juego que pretende.

Entre los requerimientos están dos delanteros y un volante de creación, situación que analiza la directiva popular.

“Necesitamos un delantero, estamos viendo un jugador nacional y no diremos nada hasta concretarlo. El profesor nos pidió un volante de contención, pero no creo porque tenemos varios jugadores con llegada. Creo que con un delantero más vamos a cerrar las contrataciones”, indicó Cornejo, quien descartó la posible llegada de Dimar Ortega, exariete de The Strongest.

AURORA TRABAJARÁ EN EL ESTADIO DE SACABA

El ansiado debut ante The Strongest será este domingo desde las 15:00, en el estadio Municipal de Sacaba, escenario donde Aurora pretende entrenar desde el jueves para acomodarse a la cancha.

Según el director técnico Miguel Ángel Zahzú, los entrenamientos para definir el equipo titular se realizarán en Sacaba desde el jueves y en este mismo recinto se cerrarán las prácticas el sábado.

“Nos vamos el jueves y sábado a Sacaba. Pedimos el estadio por dos días, espero que se cumpla y se pueda ir para que no hayan inconvenientes, que sea todo normal. La última vez que fuimos ni la red la pusieron, no nos sentimos tan cómodos. Espero que sean serios esta vez”, dijo el estratega celeste.

En la semana, Aurora entrenará en el horario del partido.