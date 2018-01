Fabol pone en duda el inicio del torneo Apertura

SANTA CRUZ |

El ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, insistió hoy que el inicio del torneo Apertura (previsto para este sábado) no está garantizado ya que persisten deudas a sus afiliados, en el caso particular señaló a Real Potosí. Además, subrayó que insistirán con el seguro médico obligatorio para los jugadores entre otros puntos que exigen "mucho tiempo atrás".

"Lamentablemente es un tema que se presenta en cada inicio de campeonato, oficialmente hoy hacemos conocer nuestra posición ante los que corresponde que no garantizamos el inicio del Campeonato Apertura, las razones son varias, pero principalmente deudas con nuestros afiliados a quienes se les debe y no estamos hablando de un sueldo o dos, son de varios meses", aseveró el ejecutivo de Fabol.

Las declaraciones las realizó en conferencia de prensa que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, donde también estuvieron presentes Milton Melgar y Ricardo Fontana. Paniagua fue reiterativo al puntualizar que mientras el club Real Potosí no pague la deuda con los jugadores no se inicia el torneo.

"No queremos que ocurra lo del pasado año, no todos los clubes cumplen con los compromisos", apuntó.

Paniagua añadió que: "El tema que más nos preocupa es ese (Real Potosí), el ente punitivo (el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, dispuso que el plantel comience el torneo con menos tres puntos por deudas), ya dictaminó un fallo, además hay una norma que no la están haciendo cumplir, al contrario nadie es responsable, ante este escenario no hay ninguna condición para que se pueda iniciar el torneo".

Además explicó que hasta la fecha (el martes) no se comunicaron con directivo alguno de la División del Fútbol Profesional Boliviano para encontrar caminos de solución a sus peticiones, en los que según Paniagua no darán un paso al costado, pues consideran que la dirigencia sólo se compromete y no cumple con lo pactado.

"De esa manera no se puede comenzar un campeonato, además hay equipos que no cuentan con seguro para los jugadores. Las deudas se mantienen, el seguro médico no funciona, por tanto no permitiremos que se siga de esa manera, nosotros insistiremos en el tema que además no son de ahora, como ejemplo hay futbolistas que no cobraron seis meses de sueldo, esto es lamentable", fundamentó.

El pasado 18 de enero el Consejo Superior de la División del Fútbol Profesional Boliviano aprobó 14 fechas del torneo Apertura, que además se jugará por grupos pues a partir de este campeonato participan 14 equipos que fueron divididos de la siguiente manera: El "A" está formado por Bolívar, Oriente Petrolero, Guabirá, Real Potosí, Wilstermann, Destroyers y Universitario.

Mientras que la Serie "B" está conformado por The Strongest, Blooming, Sport Boys, Nacional Potosí, Aurora, Royal Pari y San José.

"Fabol esperará el tiempo necesario para reunirnos, faltan pocos días para la fecha establecida y estamos lejos de poder solucionar estos temas que pedimos se cumplan", finalizó Paniagua.