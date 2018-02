Wilstermann busca dar el primer golpe ante Oriente

Wilstermann debutará hoy (20:30) en la segunda fase de la Copa Libertadores de América cuando visite a Oriente Petrolero, en el cotejo de ida que se jugará en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Con el ojo en tinta por el debut y la goleada recibida ante Bolívar por el torneo liguero, el Rojo buscará despegar en la temporada 2018 obteniendo un buen resultado en su estreno en el torneo internacional.

La hora de la verdad

Tras una intensa espera, la afición aviadora podrá ver esta noche a su plantel jugar su segunda Copa Libertadores consecutiva, luego de la gran campaña en la edición 2017, que condujo al crédito valluno a situarse entre los ocho mejores del certamen continental.

Sabiendo de la importancia que supone lograr hoy un buen resultado para definir la llave en Sucre, Wilstermann presentará a su mejor elemento ante el Refinero.

Con la misma base del elenco de 2017, Wilstermann no tendrá mayores cambios, excepto por la inclusión de Alejandro Meleán, quien en la pasada campaña jugó para Sport Boys en la Copa Libertadores.

No obstante, el DT Álvaro Guillermo Peña podría efectuar dos variantes de último momento: Arnaldo Giménez podría ir en lugar del meta Álex Arancibia, mientras que Carlos Antonio “Toninho” Melgar podría hacer su primera presentación con la casa roja en lugar de Marcelo Bergese.

Por lo demás, en Wilstermann existe una relativa calma en torno a este encuentro, pese a la derrota 5-1 del pasado domingo ante Bolívar en La Paz, en el debut de ambos elencos por el grupo A del torneo Apertura 2018 de la Liga.

Pero la tarea no será sencilla para el conjunto valluno, ya que al frente estará el complicado Oriente Petrolero, plantel que llega de eliminar en la primera fase al peruano Universitario de Deportes, gracias al gol de visitante de Jorge Paredes.

El equipo de Néstor Clausen (extécnico de Wilstermann), intentará sacar ventaja esta noche y así definir todo en Sucre, sede donde Wilstermann está obligado a oficiar de local por la refacción del estadio Félix Capriles.

Además, Oriente Petrolero llega más descansado que Wilstermann: su partido debut del torneo Apertura 2018 ante Destroyers, que debía disputarse el lunes, no se realizó debido a las lluvias que cayeron en Santa Cruz.

Logística roja

Para las jornadas internacionales (hoy y el siguiente jueves), los rojos se preparan con todo para medir fuerzas con el cuadro cruceño.

El elenco aviador se encuentra desde ayer en Santa Cruz a la espera del encuentro. Una vez finalizado el partido, Wilstermann llegará a Cochabamba y se quedará hasta el lunes para enfrentarse a Destroyers en Sacaba.

Si bien la dirigencia intentó cambiar la localía a Sucre para no tener que viajar más veces, Destroyers no aceptó el cambio de escenario. El estadio Patria, según la convocatoria del campeonato, no fue propuesto por Wilstermann como escenario alternativo.

20 mil localidades en Sucre. La dirigencia aviadora pondrá a la venta 20 mil entradas para el encuentro de vuelta ante Oriente Petrolero, el 8 de febrero.

INICIAN VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS PARA SUCRE

El secretario general de Wilstermann, Renán Quiroga, anunció que desde ayer se pusieron a la venta los abonos para los partidos ligueros en el estadio de Sacaba.

Su duración será sólo por seis meses y su compra permitirá a los seguidores aviadores adquirir las entradas del partido de la Copa Libertadores de América con un 25 por ciento de descuento.

En cuanto a la posibilidad de habilitar buses para que los hinchas puedan viajar la próxima semana hasta Sucre, Quiroga indicó que ninguna empresa de flotas aceptó la propuesta, ya que existe mucha demanda de pasajes por las fiestas de carnavales.