Peña cuidará a los titulares para recibir a Oriente en la revancha

El director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, determinó priorizar el encuentro de revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores de América que sostendrá el próximo jueves (20:30) ante Oriente Petrolero y presentará el lunes ante Destroyers (15:00) un plantel combinado entre alternos y titulares.

“El lunes queremos presentar a algunos titulares y hacer debutar a varios jugadores para ver cómo estamos y saber si nos van a servir en la Copa (Libertadores) o en el campeonato (por la Liga). (Cristhian) Machado y (Gilbert) Álvarez me pidieron jugar. Si quieren jugar los haremos jugar”, declaró Peña.

El objetivo del cuerpo técnico es poder concretar el pase a la tercera fase de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Universidad de Concepción de Chile o Vasco Da Gama de Brasil.

Tanto Peña como el ayudante de campo, Thiago Leitao, coincidieron en “cuidar a los considerados titulares” de la plantilla roja y así encarar con más descanso el duelo ante los refineros que se disputará en Sucre.

“Es un hecho que no van a jugar los titulares porque tenemos una verdadera final el próximo jueves, no es prudente. Lastimosamente, Destroyers no quiso modificar el día del encuentro”, dijo Leitao.

Zenteno, baja obligada

Para el encuentro de revancha que se jugará ante Oriente, Wilstermann tendrá una baja de consideración: la del capitán Edward Zenteno, que fue expulsado el jueves en Santa Cruz, luego de ver dos veces la cartulina amarilla.

Para ocupar esta plaza, Peña tiene tres jugadores en mente: el defensor uruguayo naturalizado boliviano David Enrique Díaz, el cruceño Ronny Montero y el yacuibeño Sebastián Reyes.

El cuerpo técnico despejará esta incógnita en el entrenamiento de hoy que realizará en el municipio de Sacaba desde las 15:00 y a puertas cerradas.

El primer examen para el sustituto de Zenteno será en el cotejo del lunes ante Destroyers, en el que el capitán aviador sí podrá ser tomado en cuenta.

Además, Peña confirmó que el viaje a la sede del encuentro continental lo realizarán el lunes por la noche, una vez concluido el encuentro ante el equipo de la Máquina Vieja.

Desde el martes, el primer plantel rojo concentrará en la sede del compromiso, donde se espera una masiva asistencia del público rojo, del seguidor de Oriente Petrolero y la misma afición chuquisaqueña que asistirá al cotejo definitorio de la llave de la segunda fase.

FAMILIARES RECIBIERON A WILSTERMANN

Luego de la importante victoria conseguida por el equipo Aviador el jueves ante Oriente Petrolero (1-2), los rojos llegaron ayer por la mañana hasta el aeropuerto Jorge Wilstermann, donde fueron recibidos por sus familiares y una veintena de hinchas, una cantidad reducida en comparación a pasados retornos a la ciudad.

Sin embargo, el entrenador, Álvaro Peña, indicó sentirse contento por la presencia de los hinchas en Santa Cruz. “Quiero felicitar a los hinchas porque ayer (por el jueves) estaban apoyándonos todo el partido y ganamos, pero en La Paz (contra Bolívar) no estaban, nos dejaron solos”, manifestó a su llegada a Cochabamba.