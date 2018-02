Real vence a Nacional en el clásico potosino

POTOSÍ |

Con un golazo de Diego Ribero el plantel de Real Potosí se impuso ante Nacional Potosí por 3 a 2 esta tarde en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial, por la segunda fecha del Campeonato Apertura de la División del Fútbol Profesional Boliviano. La banda roja dio el primer batacazo y terminó con las manos vacías.

El partido (interseries) comenzó con mucha expectativa por los resultados que habían ambos equipos potosinos en la primera fecha, aunque la asistencia del público no superó las 6 mil personas, pese a ello la dirigencia calificó de bueno el respaldo ya que en Potosí la gente le quitó apoyo a las dos parcialidades que hasta causa más de un dolor de cabeza a la hora de cumplir con las planillas.

Repase el minuto a minuto del partido aquí:

La banda roja fue el plantel que dio el primer batacazo, el jugador Harold Reina recibe un servicio de Thiago Do Santos y no duda en convertir, ese gol fue letal para el rival que no supo reaccionar, se enredó en sus propios errores, desde la banca el técnico Milton Maygua daba instrucciones para que el equipo reaccione. El tanto llegó a los 55 segundos del juego, en planillas se anotó al minuto.

Real Potosí consigue empatar el partido en el minuto 36 mediante Juan Pablo Alemán, el jugador aprovecha un revote e infla las redes, el jugador pegó de primera al ángulo del arco. La jugada no tenía peligro pero el centro perfecto de Darwin Peña permitió un gol de buena factura, que dejó en mala posición a los de la banda roja.

El empate reflejaba el juego que había propuesto cada uno de los equipos, los locales (lilas por efectos de recaudación), buscaron la diferencia y lograron su cometido con lo que finaliza la primera etapa sin vencedores ni vencidos, pero la evidente preocupación del cuerpo técnico del lila que quería la victoria.

Para el segundo tiempo el elenco de Nacional Potosí rearma sus líneas, un descuido del elenco lila permite una llegada rápida de la banda roja, el juego ocasiona problemas por el sector derecho donde un enredo de jugadores hace que la pelota ingrese al arco de Real Potosí, el gol es convertido por Cristian Vargas quien en su intento de despejar anota en contra (1-2 minuto 51). La banda roja se queda con un hombre menos a los 65´tras la expulsión de Jerry Alaca.

A los 78 minutos una jugada desequilibrante permite que el equipo de Real Potosí iguale en el marcador, Eduardo Puña quien mostró su mejor nivel técnico dentro del campo de juego acompaña el ataque para enviar la pelota donde estaba ubicado Gastón Mealla quien tiene tiempo para enviar la pelota al fondo del arco del portero Jorge Ruth.

El 2 a 2 no era una prenda de garantía, así lo entendió el técnico de Real Potosí, hizo cambios precisos para que sus dirigidos busquen desigualar el marcador, los jugadores cumplen el objetivo en el minuto 89 mediante Diego Ribero quien anota un golazo, el disparo fue de más de 30 metros directo al arco, la pelota se introduce al fondo de las redes como pidiendo permiso, ese tanto no era esperado y fue el mejor de la jornada, 3-2 con el que finalizaría el cotejo.