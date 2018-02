Real Potosí se impone en el clásico a Nacional

Con un golazo de Diego Rivero el plantel de Real Potosí se impuso ayer ante Nacional Potosí por 3-2 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial, por la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. La Banda Roja dio el primer batacazo en el clásico regional, pero terminó con las manos vacías.

El partido interseries comenzó con mucha expectativa por los resultados que habían logrado ambos equipos potosinos en la primera fecha, aunque la asistencia del público no superó las 6 mil personas. Pese a ello la dirigencia calificó de bueno el respaldo, ya que en Potosí la gente le quitó apoyo a las dos parcialidades que incluso causa más de un dolor de cabeza a la hora de cumplir con las planillas.

La Banda Roja fue el plantel que dio el primer batacazo. El atacante colombiano Harold Reina recibió un servicio de Thiago Do Santos y no dudó en convertir con golpe de cabeza. Ese gol fue letal para el rival que no supo reaccionar, se enredó en sus propios errores y desde la banca el técnico Milton Maygua daba instrucciones para que el equipo reaccione. El tanto llegó a los 55 segundos del juego.

Real Potosí consiguió empatar el partido en el minuto 36 mediante Juan Pablo Alemán. El volante tarijeño aprovechó un rebote e infló las redes con un remate de primera al ángulo del arco. La jugada no tenía peligro, pero el centro perfecto de Darwin Peña permitió un gol de buena factura que dejó en mala posición a los ranchoguitarras.

El empate reflejaba el juego que había propuesto cada uno de los equipos: los locales (lilas por efectos de recaudación), buscaron la diferencia pero no consiguieron desnivelar el marcador, dejando un tremendo suspenso para la disputa del segundo tiempo del compromiso.

Para el segundo tiempo, el elenco de Nacional Potosí rearmó sus líneas y un descuido del elenco lila permitió el 1-2. La visita ocasionó problemas por el sector derecho donde un enredo de jugadores hizo que la pelota ingrese al arco de Real Potosí. El gol es convertido por Christian Vargas, quien en su intento de despejar anotó en contra (1-2 minuto 6 ST).

El punto de inflexión llegó a con la expulsión de Jenrry Alaca, a los 20’ ST.

A los 33’ ST, una jugada desequilibrante permitió que el equipo de Real Potosí iguale en el marcador. Eduardo Puña, quien mostró su mejor nivel técnico dentro del campo de juego, inició el ataque y envió la pelota hacia la ubicación de Gastón Mealla quien se acomodó para vulnerar el pórtico de Jorge Ruth.

El 2-2 no era una prenda de garantía, así lo entendió el técnico de Real Potosí, que hizo cambios precisos para que sus dirigidos busquen desigualar el marcador.

La estrategia cumplió el objetivo a los 44’ mediante Diego Rivero, quien se mandó el mejor gol de la tarde. El disparo fue de más de 30 metros directo al arco, la pelota se introdujo al fondo de las redes y ante la estéril volada de Ruth (3-2).

Al final, pese a los reclamos de la gente de Nacional, el León Andino rugió en el clásico de la Villa Imperial.

OPINIONES

"Los clásicos son muy importantes y ganar mucho más. Espero seguir marcando". Gastón Mealla. Delantero de Real Potosí "Contento por el gol, pero hay que mejorar. Debemos pensar ahora en lo que se viene". Harold Reina. Delantero de Nacional P.

DIRECTIVA DE NACIONAL SE CONTRADICE

Inexplicable. La dirigencia de Nacional Potosí no aguantó la derrota 3-2 ante Real Potosí y, con cabeza caliente decidió echar al técnico español Ángel Pérez. Pero minutos después se retractó.

Según se informó en los medios de comunicación de Potosí, un dirigente de Nacional le dijo a Pérez que ya no continuaría como entrenador por la derrota.

No obstante, el mismo dirigente volvió a comunicarse con Pérez, a quien le dijo que continuará como el adiestrador del Ranchoguitarra.

Después del cotejo, Pérez se limitó a decir que el juez Orlando Quintana influyó en el resultado final del encuentro, pese a que su equipo estuvo dos veces arriba en el marcador.

“Nos echa a uno, no nos cobra un penal y nos hace perder otra vez. En la primera parte tenemos el resultado bien, se repite la misma historia del anterior partido que nos ganaron”, indicó Pérez.