Anuncian demanda internacional por el caso de Julio Zamora

La delicada situación que atraviesa el extécnico de Real Potosí, Julio Zamora, llevó a su familia a buscar ayuda en el exterior del país, luego de que la dirigencia del elenco que dirigió la pasada temporada no cumpliera con sus obligaciones económicas cuando el entrenador argentino sufrió dos infartos cerebrales durante un partido oficial. En la búsqueda, lograron contactar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien anunció, en contacto con la familia Zamora, que iniciará “los trámites legales a la Liga de Bolivia para que esta deuda no quede así”, según detalló Brian Zamora, hijo del exfutbolista.

“Estamos buscando por todo lado, estamos averiguando abogados FIFA para meter esto (la demanda) a esa instancia. Estamos buscando abogados laborales para meter al Ministerio de Trabajo, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque es injusto, esto le pasó trabajando, en medio de un partido”, sostuvo Brian Zamora.

El técnico argentino tuvo que ser trasladado de emergencia a Cochabamba luego de haber tenido el percance en noviembre del año pasado. Los gastos clínicos fueron altos y su familia invirtió 40 mil dólares en todo el proceso de recuperación, mismo que aún no ha terminado.

La familia Zamora pidió que el club Real Potosí cubra la deuda de 20 mil dólares por concepto de honorarios médicos. Luego de que el técnico fuera dado de alta, la deuda no fue cubierta en su totalidad, lo que llevó a que dos de sus familiares dejen sus documentos personales como garantía en la clínica. Si bien Zamora pide que la dirigencia del Lila cubra con la deuda que se tiene en el centro hospitalario, a su vez señaló que no cobrarán los tres meses de salario que no se cancelaron.

“Estamos pasando un momento muy crítico. Gracias a Dios, mi papá ya está bien, está más recuperado; pero tenemos una deuda muy grande con la clínica. Estamos intentando por todos los medios hablar con la gente de Potosí. Nadie se comunica, nadie nos ayuda, ahora estamos perdiendo nuestros bienes, nos están alojando en esta casa porque tuvimos que dejar el departamento donde vivíamos. Estos días estamos perdiendo el auto”, explicó Zamora.

ZAMORA: “POR LO MENOS ESTOY VIVO”

Visiblemente acongojado y sin poder comentar muchos detalles acerca de su estado de salud, Julio Zamora señaló que espera contar con el respaldo de Real Potosí. Al menos eso pide para completar la deuda que la familia Zamora tiene con la clínica donde estuvo internado luego de haber sufrido dos infartos cerebrales, en noviembre del año pasado.

Durante la conferencia de prensa que brindó ayer su familia, el extécnico se quebró en varias oportunidades. Zamora no quiso brindar declaraciones en una primera instancia, sin embargo, luego cedió algunas palabras.

“Si nosotros estuviéramos en una posición importante, ni siquiera le reclamaríamos algo. La gente de Fabol no se comunica con nosotros”, sostuvo.

Zamora no sabe cuál será su futuro, si se queda en Bolivia o retorna a Argentina.

“Mi visión es muy corta, los médicos me han dicho que me va a llevar un tiempo y, bueno, por lo menos estoy vivo”, dijo.