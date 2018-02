Real Potosí asegura que cumplió con Julio Alberto Zamora

El presidente de Real Potosí, Wilson Gutiérrez, indicó ayer que el cuadro lila cumplió en la parte económica con el entrenador argentino Julio Alberto Zamora, canceló dos meses de sueldo adeudados al cuerpo técnico que lo acompañó y que continuó al mando del equipo, además de todos los gastos erogados por su atención médica en Potosí.

La parte económica y el seguro también fueron condicionantes para que el club potosino no consiga colaborar de mayor manera.

“No es como dice su hijo (de Julio Zamora), pagamos incluso los meses que debíamos al cuerpo técnico que trabajó hasta mediados de diciembre. Lo hicimos por solidaridad, porque incluso ya teníamos grandes proyectos con el profesor, le propusimos que se vaya a un lugar más bajo y le conseguimos una vivienda en Santa Lucía”, sostuvo Gutiérrez en contacto con el #1 desde Potosí.

En octubre del año pasado, Zamora se descompensó durante un partido de Real Potosí en la Villa Imperial y fue internado de emergencia en una clínica.

Después de algunos días, el entrenador rosarino fue trasladado a la clínica Aranjuez de Cochabamba, nosocomio donde le detectaron dos infartos cerebrales sufridos y fue sometido a intervenciones quirúrgicas.

Pese a los reclamos de la familia de Zamora sobre un presunto incumplimiento del club Real Potosí, Gutiérrez reiteró que pagó dos meses al cuerpo técnico que lo acompañó durante ese tiempo, empero reconoció que aún les deben dos semanas de diciembre.

Además, Gutiérrez agregó que como club corrieron con los gastos de internación en Potosí, pese a que la familia Zamora pidió que Real Potosí pague los 20.000 dólares que deben a la clínica Aranjuez.

“Nos hicimos cargo en Potosí, desde el traslado y otros gastos de análisis. Desde que se fue a Cochabamba, no tuvimos contacto con la familia. Incluso fui a visitarlo, pero no encontré a nadie. Revisamos con la parte jurídica a dónde podíamos llegar, ya que él presentó antes problemas (de salud). Gastamos como 15.000 dólares acá, por eso no es como su hijo (Brian Zamora) dice”, advirtió el presidente del crédito potosino.

En cuanto al tema de la cobertura de seguros, Gutiérrez dijo que se hizo una revisión minuciosa e indicó que ninguno de ellos cubre el procedimiento de operaciones en estos temas.

“Pese a eso, nosotros quisimos apoyarlo. El problema es que no contábamos con el dinero, ya que estuvimos con problemas y juicios. Por esa razón es que no se ayudó (como hubieran querido), pero sí se colaboró”, aseveró.

Finalmente, Gutiérrez ratificó la postura del club sobre la presunta deuda con Zamora e indicó que las acusaciones recibidas no son ciertas y que sólo mellan la dignidad de Real Potosí y la dirigencia que la maneja. “No es así como dicen”, concluyó.

51 años de Julio Zamora. El exvolante de Newell’s Old Boys dirigió en Bolivia a Aurora, Nacional Potosí, Wilstermann y Real Potosí. Además radica en la ciudad.

FABOL ADVIERTE QUE EL CLUB DEBE HACERSE CARGO

El secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, aseguró ayer que el club Real Potosí debe hacerse cargo de la salud del entrenador Julio Alberto Zamora.

Por ello, Fabol recurrió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la Liga para que se cumpla con la atención del profesional.

“Enviamos tres comunicaciones oficiales a la Liga y la federación exigiéndoles que atiendan, ya que ellos son los que deben exigir que Real Potosí reactive su seguro luego de ese accidente. Si no lo hace, lo normal es que la Liga y la FBF se hagan cargo”, explicó Paniagua.

Asimismo, el Secretario General reveló que tuvo un contacto con el titular de la Liga e interino de la FBF, Carlos Ribera, quien le indicó que emitirá una comunicación al respecto.

“Real Potosí debe honrar la deuda. El año pasado solamente acabaron dos clubes con seguros. Pero el problema acá viene desde la cabeza, ya que no debe permitir que un club sin requisitos mínimos participe”, aclaró.

En caso de incumplimiento, Paniagua sostuvo que el club tendrá una sanción.

¿Pignoración?

Si bien aún no se introdujo un proceso ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) y, por ende, no existe una sanción, la figura de la pignoración podría darse y así cumplir con el monto que la familia de Zamora adeuda a la clínica.

Por el momento, el club potosino asegura que no cubrirá ni un gasto más e indicó que todo lo adeudado con Zamora fue cubierto, incluso parte de su atención.