Seguidilla: Wilstermann jugará ocho partidos en cuatro semanas

Entre los partidos de la tercera fase de la Copa Libertadores y el torneo Apertura de la Liga, Wilstermann enfrentará un total de ocho cotejos en 23 días o cuatro semanas.

Su seguidilla de partidos comenzará este miércoles 14 de febrero (19:45 HB), cuando visite a Vasco da Gama, en Brasil, por el cotejo de ida de la tercera fase de la Copa y no parará hasta el 11 de marzo.

A su retorno al país, el domingo 18 de febrero (15:00), Wilstermann volverá a enfrentarse a Oriente Petrolero (equipo al que eliminó en la segunda fase de la Copa Libertadores), pero esta vez en el estadio de Sacaba, por la cuarta fecha del Apertura.

Después de este cotejo, Wilstermann volverá a instalar su cuartel general en Sucre, donde el miércoles 21 de febrero (20:45 HB) recibirá a Vasco da Gama en la revancha de la tercera fase de la Copa.

Este cotejo no puede disputarlo en el estadio de Sacaba, por no estar homologado, motivo por el que debe buscar su clasificación a la fase de grupos en el estadio Patria.

El domingo 25 de febrero (15:00), Cochabamba volverá a vivir un clásico valluno después de cuatro años, ese día Wilstermann visitará a Aurora, en el clásico interseries, por la quinta fecha del Apertura.

Tres días después, Wilstermann jugará el partido reprogramado de la tercera fecha. El 28 de febrero visitará a Guabirá desde las 15:30.

El domingo 4 de marzo (15:00) volverá a Sucre, pero esta vez para enfrentar a Universitario, por la sexta fecha del torneo local.

El jueves 8 de marzo, Wilstermann recibirá a Real Potosí, por la séptima fecha, desde las 15:00.

Si Wilstermann no avanzara a la fase de grupos, la seguidilla de partidos terminaría el 11 de marzo, cuando reciba a Bolívar, por la fecha 8, ya que en su siguiente partido sería contra Destroyers el 17 de marzo, en Santa Cruz, desde las 15:00.

Pero en el caso que avance, la seguidilla continuará porque el 13 de marzo recibiría a la Universidad de Chile, por el grupo 5.

Ya ganó $us 800.000

Con su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores, Wilstermann recibirá el premio de $us 400.000 y sumados a los $us 400.000 que ya recibió por clasificarse a la segunda fase, tiene un total de $us 800.00.

En el caso de que lograra avanzar a la fase grupos, será beneficiado con $us 1.800.000. Si queda al margen, tendrá el premio consuelo de $us 100.000.

Vuelven hoy

El plantel de Wilstermann volverá hoy a Cochabamba, después que ayer se confirmó que iniciará la serie de la tercera fase de visitante.

En la programación inicial de la Copa Libertadores, señalaba que el ganador de la llave Wilstermann-Oriente Petrolero debía iniciar de local; sin embargo, ayer la Conmebol oficializó el cambio. Por lo tanto, Wilstermann regresa de Sucre a Cochabamba para preparar el viaje a Brasil y después volver a Sucre para jugar el 21 el partido de vuelta.