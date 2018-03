Bolívar y el Tigre, en la cartelera de la Copa Libertadores 2018

The Strongest, Libertad, Peñarol y Atlético Tucumán debutarán esta semana en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que ha programado 11 partidos entre mañana y el jueves.

El Grupo C era el único de los ocho que no se había estrenado, pero comenzará su andadura mañana, cuando en territorio argentino se citarán el Atlético Tucumán y el Libertad paraguayo. Y el jueves cerrarán el primer tanteo en La Paz The Strongest y Peñarol.

Para entonces, otros 16 equipos habrán jugado por segunda vez y por primera vez dos más: Vasco da Gama y Universidad de Chile que tienen encuentro en Río de Janeiro para cerrar la primera fecha del Grupo E. En el Grupo A el Cerro Porteño buscará su segunda victoria en línea cuando reciba mañana al Defensor Sporting, que se estrenó en casa con un empate frente al campeón de 2017, el Gremio.

El desenlace de la segunda fecha en esta zona sólo se conocerá el 4 de abril, cuando los brasileños del Gremio se midan en Porto Alegre con el Monagas, que en casa claudicó ante el Cerro.

En el Grupo B, el líder Atlético Nacional recibirá el miércoles al Delfín ecuatoriano, cuyo debut resultó agridulce al ceder en casa un empate al Bolívar, formación boliviana que recibirá el mismo día al Colo Colo, uno de los más damnificados de la primera jornada, pues cayó en casa ante la formación colombiana.

Los cuatro componentes del Grupo D tienen un punto como botín pero esta semana apenas Emelec y Flamengo saldrán a la cancha, en territorio ecuatoriano. River Plate y Santa Fe se pondrán al día el 5 de abril en Buenos Aires.

En el E la acción comenzó el 27 de febrero con la goleada del Racing por 4-2 al Cruzeiro. Y mañana la primera fecha quedará consumada en Río de Janeiro con el encuentro entre el Vasco da Gama y la Universidad de Chile.

La llave F llega a la segunda fecha con Real Garcilaso al frente de la clasificación con 3 puntos, a Nacional y Estudiantes igualados con 1 y al Santos con las manos vacías.

Este miércoles el Estudiantes recibirá al líder y los brasileños buscarán resarcirse a expensas de los uruguayos de Nacional.

Una distribución similar de puntos se observa en el grupo G. Con tres unidades, y para sorpresa de los rivales con más raigambre futbolístico, están en la cima los venezolanos del Lara. Corinthians y Millonarios le siguen la huella con un punto cada uno y sin nada en las alforjas cierra el Independiente.

Dos partidos de la Copa. El estadio Hernando Siles recibirá esta semana dos cotejos de la Copa Libertadores, el miércoles y el jueves.

PROGRAMACIÓN

Martes 13 de marzo

20:30 HB Cerro P (PAR) - D. Sporting (URU)

18:15 HB A. Tucumán (ARG) - Libertad (PA)

20:30 HB Vasco (BRA) - U. de Chile (CHI)

Miércoles 14 de marzo

18:15 HB Bolívar (BOL) - Colo Colo (CHI)

20:45 HB A. Nacional (COL) - Delfín (ECU)

20:45 HB Emelec (ECU) - Flamengo (BRA)

18:15 HB Estudiantes (ARG) - Garcilaso (PE)

20:45 HB Corinthians (BRA) - D. Lara (VEN)

Jueves 15 de marzo

18:15 The Strongest (BOL) - Peñarol (UR)

18:15 HB Santos (BRA) - Nacional (URU)

20:30 HB Indep. (ARG) - Millonarios (COL)