Royal Pari recibe a Blooming por el grupo B

Con ocho puntos en la tabla de posiciones después de enfrentar a siete partidos, los equipos de Royal Pari y Blooming se enfrentarán hoy (20:00) en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, de Santa Cruz por la octava fecha del Campeonato Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (Grupo B).

Para los dos equipos persiste la obligatoriedad de sumar, pues quieren meterse entre los elencos que están en la zona de clasificación a la otra fase de este torneo.

En el grupo B el equipo de Royal Pari es quinto en la tabla de posiciones con ocho puntos y menos tres goles, en tanto que los celestes cruceños son sextos con la misma cantidad de tantos, pero con menos seis conquistas, el último es Aurora que ayer cayó en La Paz contra The Strongest (2-1).

Ambos equipos ya tuvieron la oportunidad de medir fuerzas. El pasado 28 de enero fue su primer enfrentamiento en el campeonato de la Liga, en esa ocasión el cotejo terminó igualado a dos goles por lado, para entones el costarricense Jeaustin Campos era el entrenador de la Academia cruceña.

Para el partido, el entrenador del elenco de Royal Pari, David de la Torre, anticipó que realizará cambios en el once habitual, como opciones tiene a José Luis Chávez, Michel Mercado y Ernesto Cristaldo quienes ya tuvieron la oportunidad de alternar y terminaron convenciendo al mexicano.

Entre tanto, el técnico interino de Blooming, Roly Paniagua también anticipó que realizará cambios en el once inicial, pues no podrá contar con Franco Coria, el jugador fue expulsado en La Paz cuando el plantel cayó por 4 a 0 ante The Strongest (el miércoles 07 de marzo), siendo una de las principales bajas del equipo.

La dirigencia de Blooming aún busca entrenador, pero en la lista se mantiene como principal alternativa Erwin Sánchez, de quien sólo esperan la respuesta.