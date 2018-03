Bolívar vence a la “U” y pisa los talones a Wilster

Bolívar ganó otra vez sin convencer, esta vez lo hizo frente a Universitario por 2-0, en partido que se jugó en el estadio Hernando Siles por la novena fecha del campeonato Apertura.

Con más actitud que fútbol, a los celestes les bastó el segundo tiempo para quedarse con las tres unidades, aunque su rendimiento no mejora.

¿A qué juega la Academia? A nada. Lo de los celestes se ha vuelto repetitivo en el campeonato local y en la Copa Libertadores.

Tal como pasó en las anteriores fechas, el equipo aún no encuentra un patrón de juego, o en otras palabras, no se ve la mano del director técnico Vinícius Eutrópio que sigue probando distintas alineaciones, pero pese a las modificaciones su equipo no levanta su rendimiento.

Los capitalinos asimilaron bien la fórmula que usó a media semana ante Colo Colo de Chile, y amontonando gente en la defensa y poblando el medio terreno volvió a complicarle a los celestes, que se quedan sin argumentos en la cancha para poder salir adelante.

Dio la impresión de ver a otro equipo bolivarista por la forma en la que comenzó el compromiso; sin embargo, todo quedó en una buena intención. A la “U” le bastaron 10 minutos para acomodarse en el terreno y poco a poco fue equilibrando el juego hasta animarse a salir a campo contrario, para tratar de complicar a la defensa local.

En el complemento mejoró mucho Bolívar, especialmente en la actitud de sus jugadores.

Desde el primer minuto intentaron abrir el marcador y Riquelme junto a Bejarano se perdieron un par de goles.

Universitario ya no era el mismo de la etapa inicial, le costaba marcar a los atacantes celestes que cada vez se acercaban con más peligro al arco defendido por Brun.

A los diez minutos, Arce sacó un centro y Riquelme cabeceó de primera para poner el 1-0.

Después, Riquelme bajó un balón de primera y Ferreira sacó un remate que a punto estuvo de convertirse en el segundo.

A los 30’, Bejarano recibió el balón cerca del área y con una media vuelta marcó su primer gol. Bejarano fue expulsado en la parte final.