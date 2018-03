Zahzú confirma su continuidad como técnico del Equipo del Pueblo

El técnico de Aurora, Miguel Ángel Zahzú, señaló ayer que seguirá al mando del Equipo del Pueblo, al menos hasta el final del torneo Apertura. El estratega aseguró que a “Aurora todavía no le ha pasado nada” y que su continuidad depende de las determinaciones que emanen de la dirigencia, puesto que tiene un contrato y tiene previsto cumplirlo.

La semana pasada, el argentino puso en duda su continuidad sobre todo por los resultados que se habían cosechado; sin embargo el pasado jueves aseguró que no se ponía como límite un partido, dando a entender que era otra la situación.

Zahzú, el lunes, aseguró que “tampoco soy un necio en esas cosas, tengo mis vivencias, el sábado (ante Royal Pari), agarro mis cosas y me voy a mi casa”, empero, tres días después dijo que “tampoco me pongo como límite un partido sino una campaña, ser competitivo”.

Ayer, la figura cambió radicalmente y el estratega aseguró que su puesto depende directamente de la dirigencia y debe ser ésta la que tome una decisión.

“No recuerdo lo que dije, el fútbol es presente, del lunes pasado ya es una semana y ya me olvidé, ni sé que sucedió ese día. Hoy tengo que enfocarme en el gran partido que hizo Aurora el fin de semana, no supimos capitalizarlo y punto. Estoy trabajando, eso es lo importante para cualquier institución”, aseguró.

Zahzú reiteró que Aurora aún no ha perdido nada, y señaló que la evaluación debe ser al final.

El argentino dijo que su equipo no ha sido eliminado y no ha perdido chances, puesto que al igual que el puntero de su grupo, The Strongest, ha perdido tres partidos y considera que sus opciones de clasificar están aún intactas.

“A veces cuando uno arma un equipo nuevo, siempre hay que ajustar y (buscar que) este proceso siga creciendo, se vaya ajustando y, mientras vayan transcurriendo los torneos, Aurora se afiance en la Liga”, comentó.

Sobre los reclamos de la dirigencia y ante el constante pedido de la hinchada que desde hace varios partidos le pide que se vaya, el técnico dijo que el tiene un vínculo firmado con la dirigencia y espera cumplirlo.

Si bien no se conoce el tiempo de contrato que tiene Zahzú, consultado sobre el mismo, aseguró que no se acuerda; empero, cuando fue presentado, se informó que se trataba de una relación de más de dos años.

“A mí no me contrató la hinchada y yo tengo un contrato que cumplir, la dirigencia es a la que yo me debo, al grupo de futbolistas. Lo que entiendo es que han insultado a Darwin Lora e Iván Huayhuata, últimos campeones en 2008”, dijo.

Finalmente, consultado sobre una posible salida en caso de que los malos resultados continúen en el equipo que dirige, dijo que no iba a contestar acerca del tema.

Según dio a entender, Zahzú permanecerá al mando del primer plantel hasta el final del torneo Apertura, a mediados de junio.

MENTALIZADOS EN NACIONAL POTOSÍ

El delantero de Aurora, Edwin Alpire, señaló ayer que el grupo de jugadores está mentalizado en el partido frente a Nacional Potosí, que se jugará el domingo (19:45) en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en la Villa Imperial.

“Trataremos de sacar las tres unidades, estamos en una situación complicada, las cosas no se están dando pero para salir de esto es con trabajo”, dijo.

Alpire señaló que el grupo de jugadores, luego del partido del sábado ante Royal Pari, le expresó su respaldo al técnico, por lo que esperan que continúe al frente del plantel y “no nos abandone”.