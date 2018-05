Un clásico decisivo se juega hoy en el Hernando Siles porque se define el finalista del torneo Apertura. The Strongest lleva la delantera por el triunfo 1-0 ante Bolívar en el partido de ida. Los celestes no tienen otra opción más que ganar, no importa el resultado, para forzar a la ejecución de los penales.

Sigue aquí el relato minuto a minuto: