Wilstermann Policía garantiza seguridad para el cotejo final de vuelta

El primer gol fue marcado por Ramiro Ballivián de The Strongest, a los 42 minutos del primer tiempo. Wilstermann logró empatar el marcador a los 17 del complemento; sin embargo, el Tigre logró la... Ver más The Strongest derrota a Wilstermann en la final de ida del torneo Apertura

Los memes en las redes sociales no se dejaron esperar tras la victoria de The Strongest sobre Wilstermann (2-1) en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el partido de ida por la final del torneo... Ver más Los memes que dejó el partido entre The Strongest y Wilstermann

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, y el director técnico, Álvaro Guillermo Peña, anunciaron ayer que el club retiró la demanda interpuesta ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF... Ver más Wilster retira demanda y confirman el partido contra The Strongest hoy