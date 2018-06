Claure anunciará el nombre del nuevo DT de Bolívar

LA PAZ |

El presidente del club Bolívar, Guido Loyza, informó que el titular de Baisa, Marcelo Claure, será quien anuncie oficialmente el nombre del entrenador quien se hará cargo del trabajo del plantel, que se concentrará en el país, pues descartan que el equipo entrene fuera de Bolivia. Con respecto a los refuerzos, el directivo aseguró que será el nuevo técnico quien defina quienes llegarán.

"Estamos trabajando, vamos contra el tiempo, hacemos lo mejor que podemos, hemos tenido contactos largos con los entrenadores para poder intercambiar ideas para saber cómo piensan ellos y nosotros, creo que avanzamos. Tenemos un grupo de entrenadores del que saldrá para que venga a dirigir a Bolívar", explicó el directivo.

La pasada semana (el sábado), el titular de Baisa mediante su cuenta personal anunció la salida del brasileño Vinícius Soares Eutrópio, debido a que el elenco no cumplió objetivos, no pudo llegar a las finales del Campeonato Apertura, además se quedó con las manos vacías ya que no logró clasificar a Copa Alguna.

"Estamos días trabajando en la nominación del entrenador, no daremos tiempos, si podemos arreglar lo antes posible. Tenemos que intercambiar opiniones, nosotros queremos que el técnico que venga conozca qué es lo que tenemos, estamos hablando a detalle. Una vez que se defina el presidente de Baisa se encargará de anunciar como lo hace siempre (redes sociales)", explicó Loayza en una improvisada conferencia de prensa.

Loayza también se refirió al caso del golero Romel Quiñónez quien públicamente dijo que estaba en la búsqueda de rescindir contrato.

"Él estará en La Paz el lunes, después nos sentaremos a conversar, eso es lo que puedo adelantar". El meta está en la lista de Oriente Petrolero, elenco en el que jugó en el 2017 y tiene la prioridad.