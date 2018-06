Aurora prevé concentrar desde la próxima semana

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, anunció que se espera la llegada de todo el plantel para comenzar una concentración cerrada como parte de la pretemporada del Equipo del Pueblo, de cara al inicio del torneo Clausura.

En este sentido, el elenco popular espera la llegada de los jugadores extranjeros que solicitaron permiso y en el transcurso de esta jornada tendrían que sumarse a las prácticas.

Mientras tanto, el primer equipo trabaja en un solo turno bajo las órdenes del nuevo técnico, el paraguayo Roberto Pérez.

De acuerdo a la explicación que brindó Cornejo, la concentración cerrada comenzará el miércoles, puesto que se espera que las incorporaciones que se anunciaron también deberían participar de la misma.

En este sentido, el caso de Matías Vicedo aún sigue en negociación, aunque según el presidente del elenco popular, el mismo se encuentra con un 80 por ciento de avance.

“Hay una pequeña diferencia (económica) nada más, pero el interés de las partes está. Nosotros queremos traerlo, él (por Vicedo) quiere venir y vamos a procurar que llegue hasta el martes, porque un día después empezamos una concentración cerrada”, explicó.

Sobre la llegada del delantero cochabambino Vladimir Castellón, el titular no detalló su fecha de incorporación.

Tema elecciones

Tal como lo había anunciado, el presidente de Aurora señaló que, sobre el tema de las elecciones, se hizo la consulta a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Hemos hecho una nota escrita a la Federación Boliviana de Fútbol , de acuerdo al artículo 8 del estatuto señala que los clubes profesionales, de asociación y otros deben someter a aprobación del Comité Ejecutivo sus estatutos. Nos han dicho que mientras no esté aprobado el estatuto, las elecciones no gozan de legalidad”, expresó.

De momento, el tema aún sigue en consulta, por lo que no se descarta llamar a una asamblea para informar sobre el mismo.

APUNTE

“No voy a dejar esto abandonado”

“No puedo decir que no me voy a presentar a las elecciones, pero no hemos visto que haya gente que quiera hacerse cargo de forma sana, entonces no vamos a ser tan irresponsables de dejar esto abandonado”, dijo el titular de Aurora, Jaime Cornejo, quien analiza la posibilidad de quedarse en el club.