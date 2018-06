Aurora Pérez separa a seis jugadores y espera la llegada de dos refuerzos

En la presentación del técnico de Aurora, Roberto Pérez, éste anunció que iba a trabajar en la evaluación de los jugadores de cara al torneo Clausura y ayer se conoció la determinación final del cuerpo técnico: seis jugadores se marchan del equipo y esperan por la llegada de dos refuerzos.

Javier León, William Gomes, César Lamanna, José Carlos Muñoz, Pablo Gallardo e Iván Zerda son los jugadores que si bien permanecen en Cochabamba esperan resolver su situación contractual con el elenco cochabambino.

“Los que no están en los planes es porque en la idea que tenemos y que queremos por ahí no encajan, esto es simple. El objetivo es darle al equipo una nueva idea y si uno ve que no va a tener la idea nuestra, es mejor decirle las cosas de frente, eso fue lo que pasó”, señaló Pérez.

Los seis jugadores recibieron la noticia y, según el DT, aún tienen previsto realizar trabajo diferenciado.

“Lo que a mí me importa es el plantel que tenemos, con el que vamos a afrontar este campeonato que va a ser difícil”, añadió el paraguayo.

Por su parte, el presidente del club, Jaime Cornejo, señaló que todos los jugadores que fueron separados están en proceso de negociación para concluir el contrato que en muchos casos los vincula hasta diciembre de la presente temporada.

“Estamos en negociaciones, lo mejor y lo más adecuado es hacer bien las cosas, de común acuerdo, nosotros tenemos la mejor predisposición de negociar para que salgan bien”, aseveró.

Cornejo detalló que las gestiones que se sostienen con los futbolistas también se enmarcan en lo que se definirá el jueves y viernes en la reunión del Consejo Superior de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El titular añadió que es posible que se dé una apertura del libro de pases, la cual contemple la posibilidad de hacer más cambios y no sólo el de dos extranjeros.

“Es posible que haya apertura del libro de pases para nacionales y también tendrían opción de ir a otro equipo para que no se perjudiquen, de momento van a estar trabajando de manera diferenciada”, dijo.

Sobre los refuerzos, para esta jornada se espera el arribo a Cochabamba de Vladimir Castellón y Matías Vicedo, ambos tienen definido el vínculo con Aurora por seis meses.

Sobre los requerimientos, el técnico Pérez, pidió un portero nacional, aunque en caso de no darse esa posibilidad se buscará a un arquero extranjero.

Desde ayer, el primer plantel cumple labores en doble turno y el viernes iniciará su concentración cerrada.

VICEDO LLEGA HOY A COCHABAMBA

El delantero argentino Matías Vicedo llegará hoy a las 16:15 a la ciudad de Cochabamba para sumarse a los entrenamientos del Equipo del Pueblo, según anunció la dirigencia de Aurora a través de un comunicado.

El atacante partirá de la ciudad argentina de Salta a las 13:20 y tiene previsto partir desde la capital cruceña, en donde hará escala, a las 16:15.

La presentación oficial está programada para las 17:00, en ambientes del complejo de Aurora, en la laguna Alalay.

JUGADORES ESPERAN LA PROPUESTA DE LA DIRECTIVA

Los seis jugadores que fueron separados del plantel están a la espera de recibir una propuesta de la dirigencia de Aurora para la rescisión de contrato.

El brasileño William Gomes comentó que si bien respetan la decisión del técnico Roberto Pérez, esperan llegar a un acuerdo satisfactorio en la parte contractual.

“Tienen que cancelarme todo porque me están perjudicando, tengo mi hija de seis meses y necesito que me cumplan todo. Hablé con la dirigencia, ya hizo su propuesta pero no acepté. Estoy esperando el memorándum que necesito, escrito y firmado para sentarme a hablar con ellos para llegar a un acuerdo”, aseguró.

Si bien recibieron la notificación de que no están en los planes del estratega paraguayo, otros no conversaron aún sobre su desvinculación del Equipo del Pueblo.

El delantero cruceño José Carlos Muñoz indicó que aún no se le informó de la propuesta que tienen los dirigentes del elenco popular.

“Estamos en eso, no se habló bien, de momento lo único que se sabe es que no estamos en los planes del profe, para lo que él quiere para este campeonato y se respeta su decisión”, dijo.

Según el atacante, Pérez fue el que les comunicó la determinación “de frente y de manera personal”.

“Veremos cuál es la mejor solución para ambas partes”, concluyó.