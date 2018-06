Fijan el inicio del Torneo Clausura para el 20 de julio

La Federación Bolivia de Fútbol (FBF) confirmó hoy el inicio del Torneo Clausura de la División Profesional para el próximo 20 de julio, bajo el sistema todos contra todos.

En los primeros cruces se pueden observar encuentros entre The Strongest - Sn José; Wilstermann - Blooming y Royal Pari - Bolívar.

La primera fecha se llevará a cabo el viernes 20 de julio con el encuentro entre Oriente Petrolero y Aurora a las 20:00

Mientras que el sábado 21 de julio se enfrentarán Royal Pari y Bolívar a las 17:15.

En tanto, el domingo 22 de julio se tendrán cuatro partidos: Destroyers Vs. Sport Boys a las 15:00, Real Potosí Vs. Universitario a las 17:15, The Strongest Vs. San José a las 17:15 y Guabira Vs. Nacional Potosí a las 19:30.

Finalmente Wilstermann, el ganador del Torneo Apetura, tendrá como rival a Blooming el lunes 23 a las 20:00

La fecha de conclusión del Torneo también está por definirse.

La junta de los presidentes de los 14 clubes nacionales llevan adelante una reunión en la que tocarán otros temas como la apertura del libro de pases, el informe sobre deudas por parte del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) y Tribuna Superior de Disciplina Deportiva (TSDD).