Vladimir Castellón se suma a Aurora

Luego de que se confirmara su presencia en el cuadro valluno, el delantero cochabambino, Vladimir Castellón, se incorporó esta mañana a las prácticas del Equipo del Pueblo para iniciar el trabajo de pretemporada.

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo señaló que se tuvieron algunos imponderables para que su llegada se retrase para esta jornada.

"Él ya cumpliendo su palabra está aquí, incorporándose a los entrenamientos del equipo, ya lo he dicho, tenemos grandes esperanzas en él. Ha nacido al fútbol profesional en Aurora", sostuvo.

Por su parte, el atacante nacional aseguró que está agradecido por la nueva oportunidad que se le brinda en el club.

"Estoy a disposición del cuerpo técnico y espero ser un aporte para el equipo. Antes ya me había juntado con el presidente para llegar pero no se dio, ahora me gustó la propuesta y la idea de volver al equipo para ser un aporte, principalmente aportar con goles", señaló.

Con la incorporación de Castellón, son dos delanteros -el primero fue Matías Vicedo- quienes se suman al elenco popular que está a la espera de la apertura del libro de pases para hacer efectiva la transferencia de ambos jugadores.