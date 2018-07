El inicio del Clausura depende de los fallos ejecutoriados del TRD

Aún sigue pendiente. Luego de la reunión entre los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y los representantes del sindicato de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), no está confirmado el inicio del torneo Clausura, que en primera instancia fue fijado para el próximo 20 de julio.

Entre las demandas de la Fabol sólo queda resolver el tema de los fallos ejecutoriados del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la FBF, por las deudas de varios clubes. La propuesta dada a conocer por la FBF fue que se pueda esperar entre 60 a 90 días para que los clubes comiencen a cobrar las deudas, a lo que Fabol respondió con una solicitud de un cuarto intermedio para consultar a sus afiliados.

“Vi mucho desprendimiento en Fabol y me hace pensar que llegaremos a un acuerdo. Hay un tema de los fallos ejecutoriados que es el en el que estamos debatiendo mucho y se les hizo una propuesta en base a la economía de los clubes, para que cobren en un plazo de 60 a 90 días”, explicó el titular de la FBF, César Salinas.

Por su parte, David Paniagua, asesor legal del sindicato de los futbolistas, sostuvo que el tema será consultado con los 14 capitanes de los clubes para buscar un consenso.

“Nos debemos al mandato a los capitanes, creo que hemos avanzado, pero buscaremos respaldo en ellos. Estamos para construir acuerdos y soluciones para que le dé seguridad a nuestro fútbol”, aseguró el directivo.

Respecto a las otras solicitudes realizadas por los representantes de los futbolistas, finalmente se cerró la solicitud de habilitar a jugadores que quedaron sin contratos a media gestión y que pedían ser considerados como “casos especiales” y así militar en otro club del país.

En este sentido, la inscripción de futbolistas se cumplirá de acuerdo a lo establecido en la convocatoria del campeonato.

Por otra parte, sobre la licencia de clubes y el seguro médico para los futbolistas y sus familias, los dirigentes informaron que ambos temas están prácticamente resueltos.

En el caso de las licencias, Fabol pidió que se revisen y se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

En cuanto al seguro médico, el titular federativo, César Salinas, aseguró que el tema está garantizado y será la instancia nacional la que se encargue de la misma.

“La Federación se hace responsable del seguro. Internamente arreglaremos con los clubes”, aseguró Salinas.

El martes de la próxima semana será el día decisivo para asegurar el inicio del torneo Clausura. Ambas instancias tienen previsto reunirse en la ciudad de Santa Cruz.

El punto más álgido de este conflicto es el del pago de las deudas y sólo se espera el criterio de los capitanes de los 14 clubes profesionales del país.

“ACUERDO ESTÁ EN UN 90 POR CIENTO”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, señaló ayer que el acuerdo al que llegaron con Fabol tiene un avance del 90 por ciento.

“Para evitar cualquier tipo de susceptibilidad, he propuesto que nos juntemos después para cerrar los puntos pendientes. Creo que en un 90 por ciento hay un avance. Hay que operativizar algunos de los puntos pero no son problemas tan de fondo, si no más de forma”, aseguró.

Salinas confía en que se pueda consolidar el acuerdo.