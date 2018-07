Álvarez no se distrae por ofertas de Brasil y se enfoca en el Rojo

El delantero de Wilstermann, Gilbert Álvarez, sostuvo ayer que su objetivo de este segundo semestre está enfocado en el Rojo, no tanto así en los rumores sobre presuntas ofertas del fútbol de Brasil que se anunciaron en las últimas horas.

“Sabemos que la Copa Sudamericana es importante, es una gran vitrina y queremos seguir avanzando. Estoy tranquilo, les pedí que me dejen trabajar si no hay nada oficial, porque estoy enfocado en Wilstermann y tengo contrato hasta 2019 (diciembre). Me siento feliz de estar acá”, indicó Álvarez.

Según el ariete rojo, a la fecha no recibió ninguna oferta concreta del exterior, pese a que trascendió en las últimas horas que clubes como Vasco da Gama están interesados en él. Por ahora, el jugador pretende enfocarse en otros objetivos y no distraer la mente.

“Si llega algo formal, nos sentaremos a charlar. Mientras tanto, que me dejen trabajar”, explicó el goleador aviador.

Luego de la salida de Cristhian Machado de filas aviadoras y con demanda de por medio por incumplimiento de haberes, se especuló bastante con una salida de Álvarez, información que se viene manejando desde diciembre de 2017 y donde clubes como Fluminense (Brasil) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) mostraron su interés.

Al no haberse concretado ninguna de las dos opciones, Álvarez se quedó en la institución valluna y se consagró como goleador del certamen Apertura 2018 y como campeón nacional.

“Se lo manifesté a los dirigentes y empresarios que quiero estar tranquilo. Nadie me llamó, quiero trabajar y por eso quiero estar bien físicamente. Sólo si hay algo concreto que lo hagan (propuesta). Ya me pasó en Real Potosí y con la selección sub-17, donde te marean (con ofertas) y sólo estás pensando en eso”, recalcó el futbolista.

En cuanto al plantel, el Aviador realizó ayer trabajo a doble turno con la mira puesta en el debut del 19 de julio ante Deportivo Cuenca en Ecuador, por la Copa Sudamericana, y del 23 de julio ante Blooming, por el certamen Clausura.

ROJOS APUNTAN A JUGAR UNA FINAL

La idea de que un equipo boliviano pueda llegar a jugar nuevamente una final de un certamen internacional no está lejos.

Los aviadores jugaron en 2017 y 2018 a gran nivel en la Copa Sudamericana, motivo que los llevó a ser un temible rival para los visitantes. Según Gilbert Álvarez, “el grupo tiene hambre de gloria y queremos jugar una final internacional”.

En 1970, Mariscal Santa Cruz ganó la Recopa Sudamericana y en 2004 Bolívar fue subcampeón de la Copa Sudamericana.