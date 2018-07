Happ se anota en la Copa Simón Bolívar 2018

COCHABAMBA |

El plantel tricolor de Enrique Happ se inscribió el fin de semana en la Copa Simón Bolívar 2018 por segundo año consecutivo, luego de golear en su reducto 5-0 al conjunto de Arauco Prado, al cabo de la fecha 15 del campeonato "Javier Caballero", correspondiente a la Primera "A" de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

El segundo cupo entró a discusión entre cuatro elencos: Bata, Nueva Cliza, Municipal de Tiquipaya y San Simón, que aún tienen chances matemáticas de lograr el puntaje necesario para anotarse en el certamen de ascenso. De todos ellos, solo el plantel de Bata puede pelear por el título local.

Precisamente, el cuadro fabril de Quillacollo se puso en carrera al golear como visitante 1-4 al once de LAN, aprovechando además el traspié de San Simón (1-1 ante Universitario) y el 0-0 entre Municipal de Tiquipaya y Nueva Cliza.

El restante cotejo también quedó en tablas: Independiente 1-1 San Antonio.

A falta de la programación oficial con horas y fechas, la fecha 16 será la siguiente: Bata vs Independiente, San Antonio vs Universitario, San Simón vs Enrique Happ, Arauco Prado vs Municipal de Tiquipaya y Nueva Cliza vs LAN.

Clasificación a Copa Simón Bolívar

Con el boleto obtenido por Enrique Happ a la Copa Simón Bolívar, el lote de clasificados es el siguiente: Always Ready y Deportivo Fatic (La Paz); Empresa Minera de Huanuni (EMH) y SurCar (Oruro); Atlético Bermejo y Petrolero (Tarija); Independiente Petrolero (Sucre); Deportivo Kivón (Beni); Gatty Ribeiro y Mariscal Sucre (Pando).

Todavía falta definir a dos representantes de Santa Cruz y Potosí, uno por Cochabamba, Sucre y Beni, además del campeón y subcampeón del torneo Interprovincial de Clubes Campeones que iniciará este sábado en la sede de Vinto y la subsede del trópico.

Primera "B" de la AFC

Los elementos de Vinto y Cochabamba FC asumieron el fin de semana, en conjunto, la cima de las posiciones del certamen "Daniel Zambrana" de la Primera "B" de la AFC, dejando relegado al cuadro de Ayacucho al tercer lugar.

Los resultados: Ayacucho 1-3 Vinto, Manuel Asencio Villarroel 1-7 Cochabamba FC, Petrolero 3-0 Pelota de Trapo, Colcapirhua 2-1 Morejón del Sur, Dínamo 1-3 Cala Cala, Valencia 3-0 Estudiantes Quillacollo. El duelo entre Real Cochabamba y Racing no se jugó.