Álvarez se queda, pero con incertidumbre sobre su futuro

El goleador de Wilstermann, Gilbert Álvarez, se reincorporó ayer a las prácticas del primer plantel y aseguró que se quedará en el equipo para este segundo semestre, empero la figura de que pueda migrar al fútbol del extranjero sigue latente.

“Se está dando información a la gente que no es real. Estoy trabajando al cien por cien para llegar bien al partido de la Copa Sudamericana. Estoy acá, entrenando con el grupo y lo que se comenta en las redes sociales es falta de seriedad. Yo tengo contrato con Wilstermann hasta 2019. Si no hay nada concreto y serio de afuera, seguiré acá”, aseguró Álvarez, quien gozó de un permiso especial del cuerpo técnico y no estuvo presente en los entrenamientos del domingo y ayer por la mañana.

Tras su ausencia en dos entrenamientos, una fuente allegada al plantel rojo aseguró que en la dirigencia había malestar por la inasistencia de Álvarez, quien hasta ayer atendió asuntos familiares en Santa Cruz.

Desde la pasada semana se supo que clubes como Vasco da Gama y Atlético Mineiro manifestaron su interés por contar con el atacante aviador, empero hasta ayer la lista de equipos interesados se incrementó notoriamente.

“Hay muchos equipos que están detrás de Gilbert Álvarez. Me reuní con él a mediodía (por ayer), de la manera más cordial y saludable. Le dije que si se quiere ir, que se vaya por la puerta grande. Nuestro afán no es perjudicarlo. Esperamos que la negociación sea de la más beneficiosa para el jugador y para el club”, explicó Gróver Vargas, presidente de Wilstermann.

Conforme al encuentro que sostuvieron ayer, Vargas dejó entrever que la situación del futbolista puede definirse esta semana. Si llega a concretarse una posible salida, el presidente de Wilstermann ratificó la postura de no contratar jugador alguno.

Pese a que la salida de Álvarez depende de las negociaciones, el responsable de la Comisión Técnica, Ronald Rodríguez, desmintió la versión e indicó que el futbolista seguirá hasta cumplir su contrato (diciembre 2019).

Álvarez marcó 16 goles en el torneo Apertura 2018.

CASO MACHADO: PRESENTAN DESCARGOS

El presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró ayer al programa deportivo “Game Over Deportes” que se presentaron los descargos ante el Tribunal de Resolución Deportiva (TRD) por la demanda interpuesta por el volante Cristhian Machado en contra de la institución valluna.

“Me siento dolido, porque cada vez que él vino a tocar mi puerta siempre lo ayudé y lo recibí. Pero meter una demanda no es lo correcto. No se puede olvidar de las alegrías que nos dio, pero eso no se puede hacer. El contrato debe respetarse. Los documentos se entregaron”, indicó Vargas.