Técnico aviador quiere a dos jugadores jóvenes del club Blooming

Óscar Paz y Marco de Lima, ambos delanteros, son los jugadores que el técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, tiene la intención incluir en la nómina del club aviador.

El par de jugadores tienen contrato con Blooming y deberán buscar su rescisión para poder vincularse con Wilstermann para la presente temporada.

Peña explicó que vio las cualidades que tienen los dos futbolistas cuando se enfrentaron en el torneo de las Reservas en el pasado campeonato.

Después de ello, los invitó a probarse en los entrenamientos del club aviador y fue así que el lunes por la tarde fueron parte de una práctica de fútbol.

“Yo los quiero. Ojalá que en Blooming no los perjudiquen, porque son jugadores que no los toman en cuenta, e incluso hace tres meses que no cobran”, dijo Peña en un contacto con Codebol.

El estratega, además se refirió al delantero Yerko Vallejos, quien ya era parte de la reserva del club aviador, pero que ahora subió a trabajar con el plantel profesional a solicitud suya. “Ya hablé con el presidente para que firme su contrato. Es un jugador de aguante y entrador”, dijo el técnico Peña.