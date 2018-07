Wilster acelera gestiones para jugar en el Capriles

Para Wilstermann, volver a jugar todos sus partidos en el estadio Félix Capriles es un sueño que no podría estar tan lejos de la realidad, según se conoció ayer después de una reunión que sostuvieron dirigentes del club Wilstermann y el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas.

“No quisiera adelantar los detalles. Sólo puedo decir que estamos trabajando y haciendo las gestiones necesarias para volver a jugar nuestros partidos en casa”, dijo Gróver Vargas, titular de Wilstermann.

El estadio Félix Capriles, feudo de los clubes más grandes de Cochabamba, Wilstermann y Aurora, fue cerrado en septiembre del año pasado para ser refaccionado con vistas a los XI Juegos Suramericanos 2018, que se desarrollaron del 26 de mayo al 8 de junio.

Los Juegos pasaron y el estadio aún no fue habilitado para albergar partidos, debido a que el pasado 23 de mayo se hizo sólo una recepción provisional, y a partir de esa fecha tiene 90 días para subsanar todas las observaciones. Por lo tanto, la empresa Estrutec tiene hasta el 18 de agosto para terminar con la obra.

Pese a todo este proceso técnico-legal, el Gobernador y la dirigencia de Wilstermann buscan la forma de viabilizar que el equipo aviador pueda jugar no sólo el cotejo de vuelta ante Deportivo Cuenca, por la Copa Sudamericana el próximo 31 de julio (18:30), sino todos los partidos del torneo Clausura de la División Profesional, en el que el Rojo debutará el lunes 23 de julio a las 20:00, ante Blooming. Las negociaciones y reuniones continuarán el fin de semana.

“Si todo avanza bien, daremos una conferencia de prensa el lunes para la buena noticia, junto al Gobernador”, aseguró Vargas.

ESTRUTEC DESLINDA RESPONSABILIDADES

El responsable de la empresa Estrutec, Ronald Velásquez, señaló a Codebol que ellos no son dueños del estadio, por lo tanto, no pueden ceder el escenario deportivo. “La empresa no es dueña del estadio, nosotros no podemos cobrar por el alquiler. Si hay voluntad, las autoridades son las que deben decir cómo va a ser este préstamo por esos días, quién se va a responsabilizar si existen daños, quién va a asumir la limpieza después del partido”, informó.

Velásquez, además, señaló que los trabajos que se realizan en el estadio son sólo retoques en la pintura, pero que además hubo vandalismo en los baños, donde rompieron espejos, tanques y se robaron grifos.