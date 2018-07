Happ posterga su festejo para la penúltima fecha

El plantel tricolor de Enrique Happ postergó el fin de semana la posibilidad de consagrarse como el campeón del certamen "Javier Caballero" de la Primera "A" de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), luego de igualar por la fecha 16 con San Simón 0-0, resultado que le da vida a Bata de Quillacollo, que sueña con lograr la corona.

Por su parte, Bata superó en Chulumani 3-2 a Independiente.

Si bien Bata se perfila para llegar a la Copa Simón Bolívar, la faena a dos fechas del final no luce sencilla: los rivales directos son Nueva Cliza y el propio San Simón.

En el caso de Nueva Cliza, el cuadro del valle alto goleó el viernes 3-0 a LAN en su reducto, quedando a una sola unidad de los zapateros.

Los elencos que se despidieron de la lucha por alcanzar la Copa Simón Bolívar 2018 son Universitario y Municipal de Tiquipaya, que perdieron por la mínima diferencia ante San Antonio y Arauco Prado, respectivamente.

La jornada 17 de la Primera "A" se disputará el miércoles 18 con los siguientes cotejos: Bata vs San Antonio (15:30 en Chulumani), Independiente vs Nueva Cliza (12:30 en Villa Esperanza), LAN vs Arauco Prado (15:00 en Esmeralda Sud) y Municipal de Tiquipaya vs San Simón (15:20 en estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya).