Fabol observa resolución de la FBF y pone en duda el inicio del campeonato

El sindicato de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) vuelve a presionar. En esta oportunidad, señalaron que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no cumplió con los acuerdos a los que llegaron y es por eso que el inicio del torneo Clausura, de momento, no está garantizado.

El secretario ejecutivo de Fabol, Milton Melgar, señaló ayer que la resolución que envió la FBF a todos los clubes está “distorsionando los puntos” y no se mantienen como se habían acordado.

Por su parte, el vicepresidente de la FBF, Marcos Rodríguez, aseguró que el tema “debería estar cerrado” porque se cumplieron todos los puntos analizados en las dos reuniones realizadas con los representantes de los jugadores.

Melgar dijo que el torneo Clausura no iniciará el viernes, tal como fue programado, por el incumplimiento de los acuerdos. Asimismo, el directivo dijo que ayer se reunieron los capitanes de los equipos profesionales y estos brindaron su total respaldo a la determinación emitida el pasado viernes.

“El día límite se lo ponen ellos (por las autoridades de la FBF), pero para ser coherentes es el miércoles (por mañana), es lo más correcto. Así no vamos a perjudicar a los clubes, estamos viendo esos términos”, sostuvo Melgar.

En este sentido, Rodríguez criticó que se esté volviendo a poner en duda el inicio del torneo, pese a que en las reuniones ya se tenía acordado todas las demandas de la instancia.

“Fabol desde hace mucho tiempo tiene una postura de chantaje al fútbol boliviano. Hemos pedido una rendición de cuentas (por el pago de deudas a los jugadores) y su respuesta fue que no tienen, pero nosotros vamos a insistir con el tema”, adelantó.

El vicepresidente federativo dijo que se cumplieron todos los puntos y que cada uno de ellos está garantizado. Sin embargo, Melgar aclaró que en el punto de los salarios adeudados, la mayoría de los clubes no los ha cumplido.

“Entre tres y cuatro clubes son los que están al día, el resto debe entre dos y tres meses”, detalló el representante de los futbolistas.

Aunque en las reuniones se firmó un acuerdo que garantizaba el inicio del Clausura, aparentemente esta situación dependerá de una última reunión entre ambas partes.

“Ellos (por Fabol) quieren hacerlo todo a su manera, para ellos no es importante el fútbol, para ellos es importante el beneficio que puedan adquirir económicamente”, concluyó el vicepresidente Rodríguez.

CLUBES EXPRESAN SU POSTURA

Algunos de los clubes que están siendo observados por los salarios adeudados, dan a conocer su postura sobre este tema y adelantaron que se pronunciarán al respecto en las próximas horas.

En el caso de Aurora, el presidente de la institución, Jaime Cornejo, aseguró que la solicitud que realiza el sindicato de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) no tiene razón de ser, tomando en cuenta que por el receso que se cumplió en el último mes no tuvieron ingresos económicos altos y no se generaron los recursos necesarios.