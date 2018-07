Bata busca una nueva proeza luego de ocho años

COCHABAMBA |

El club quillacolleño Bata buscará esta tarde a las 15:30 alcanzar, luego de ocho años, su pase a la Copa Simón 2018, cuando reciba la visita de San Antonio, en cotejo correspondiente a la fecha 17 del certamen “Javier Caballero” de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) y que se jugará en la cancha de Chulumani.

Para que esto se plasme, el Zapatero debe imponerse al Santo y esperar una derrota o al menos un empate de Nueva Cliza, que jugará horas antes (12:30) ante Independiente en la cancha de Villa Esperanza.

En caso de que se den resultados que frenen esta intención, Bata y Nueva Cliza pueden definir el pase en la última y apasionante jornada, cuando ambos se midan el sábado 21 de julio en el valle alto desde las 15:50.

Otros partidos

Para esta tarde, LAN recibirá la visita de Arauco Prado (15:00) en Villa Esmeralda Sud y Municipal de Tiquipaya rivalizará con San Simón en el estadio Sebastián Ramírez (15:50).

Enrique Happ vs Universitario, que debe jugarse en Ivirgarzama, quedó sin fecha de disputa.

Primera “B”

La novena fecha del certamen “Daniel Zambrana” de la Primera “B” de la AFC se jugará desde el viernes y hasta el domingo con la disputa de siete apasionantes encuentros.

El viernes comenzará con el cotejo Manuel Asencio Villarroel vs Morejón del Sur, desde las 13:00 en la cancha Olympia, al sur de la ciudad.

La jornada sabatina tendrá cinco compromisos: Cochabamba FC vs Real Cochabamba se medirán desde las 12:00 en la cancha Olympia; Petrolero vs Racing (15:50), en Callajchullpa; Pelota de Trapo vs Vinto (15:50), en Casa del Niño de Chiquicollo; Ayacucho vs Cala Cala (15:50), en Santa Bárbara; Estudiantes Quillacollo ante Dínamo (13:50), en Villa Urkupiña.

El domingo se completará la novena fecha con el duelo Valencia vs Colcapirhua, en Punata desde las 10:30.