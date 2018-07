Termina el idilio entre Machado y Wilster después de 17 años

Hace 17 años, Cristhian Machado, con tan sólo 11 años llegaba a Wilstermann para probarse en la categoría mascotas. Su relación con el club aviador inició luego que el profesor Carlos Claros definiera incluirlo en el plantel.

A partir de entonces, Machado pasó por todas las categorías hasta finalmente debutar en 2008 en la profesional ante Real Potosí, bajo la dirección técnica de Mauricio Soria.

El idilio entre Machado y Wilstermann terminó ayer, tras que la dirigencia del plantel y el jugador acordaron una rescisión de contrato de mutuo acuerdo.

“Machado queda desvinculado del club de mutuo acuerdo, tras una negociación interna donde se vio el tema económico. Tan solo existe una cláusula: de que Cristhian si vuelve a Bolivia, sólo puede jugar en Wilstermann”, aseguró Ronald Rodríguez, gerente técnico del club Wilstermann.

En 10 años de carrera profesional, Machado dejó de vestir la casaca roja un año, cuando jugó seis meses por Sport Boys y otros seis en un club Estados Unidos.

“Esta es mi casa, lastimosamente me toca irme. Son circunstancias de la vida que me tocan asimilar, incluso tal vez hasta en algún rato podría dejar de jugar. Me voy triste”, dijo Machado. Indicó que “Wilstermann es donde he jugado 17 años, he dado todo por este club. No sé si volveré en algunos meses o años, pero quiero regresar a Wilstermann, quiero terminar mi carrera acá,. Lo voy hacer, me voy a despedir aquí del fútbol”.

Machado fue uno de los pocos jugadores que se quedó en la entidad aviadora después del descenso de categoría.

“No es como especulaban que me iba a Estados Unidos unos seis meses y que ya tenía un precontrato con Bolívar o The Strongest, eso lo desmiento. La primera condición es que yo vuelva a Wilstermann, si yo vuelvo será sólo a Wilstermann”, dejó en claro Machado, que tiene previsto viajar hoy a Virginia, donde se encuentra su familia.

El jugador dijo que tiene sólo dos semanas para encontrar un club en Estados Unidos, en cualquiera de sus categorías, sino corre el riesgo de quedarse sin club por unos seis meses.

“Mi futuro es incierto. Tengo que abrirme puertas, allá nadie me conoce y espero hacer las cosas bien si me toca jugar, y si no, tratar de cuidarme para poder volver”, dijo Machado que debe vivir en Estados Unidos por lo menos unos seis meses para no perder la residencia y lograr los papeles para su esposa y su hijo.

“Todo esto lo hago para poder brindarle un mejor futuro a mi hijito. Todo lo hago por él”, manifestó Machado.

Con el acuerdo entre jugador y el club, queda en fojas cero la demanda que Machado instaló ante el Tribunal de Resolución de Disputas por el impago de dos meses de sueldo.

“Hay un beneficio económico que Wilstermann está percibiendo por este tema, no está siendo perjudicado ni el club ni el jugador. Hay un equilibrio”, finalizó Rodríguez.

Dato Machado es la única baja, el volante de contención es la única salida que tendrá el club aviador en la presente temporada. El resto continúa.

HOY SE SABRÁ SI SE JUEGA EN EL ESTADIO CAPRILES

La dirigencia de Wilstermann se encuentra confiada en lograr que el plantel vuelva a jugar sus cotejos en el estadio Félix Capriles, tanto los partidos de la Copa Sudamericana como del torneo Clausura.

“Estamos peleando para la Sudamericana y para el campeonato Clausura, necesitamos retornar al estadio, porque como club necesitamos tener recaudaciones. Sacaba nos ha recibido muy bien, agradecemos mucho a la Alcaldía y a la gente, pero necesitamos volver a nuestra casa”, dijo Ronald Rodríguez, gerente técnico del club.

El dirigente aseguró que se encuentran ultimando detalles técnicos para llegar a un acuerdo con la empresa Estrutec y la Gobernación. “Máximo mañana (por hoy) tendremos novedades”, dijo.

WILSTER LLEGA A CUENCA DESPUÉS DE 24 HORAS

Después de un viaje de 24 horas, Wilstermann finalmente llegó anoche a Cuenca, Ecuador, sede del partido por la Copa Sudamericana, ante Deportivo Cuenca.

El equipo salió de Cochabamba la noche del lunes y pasó por La Paz, Lima, Quito antes de llegar a su destino.

El plantel tiene previsto realizar hoy el reconocimiento al estadio Alejandro Serrano Aguilar. Esta última práctica será a puerta cerrada, sin atención a la prensa.

El último contacto del equipo con los medios será hoy a las 11:30, cuando el técnico Álvaro Peña y un jugador concurran a una conferencia de prensa.

El plantel retornará al país el viernes.