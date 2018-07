Wilstermann va por su primera victoria en la Sudamericana

Wilstermann tiene una deuda pendiente en la Copa Sudamericana, torneo internacional en la que nunca logró una victoria.

Hoy (18:30 HB), el plantel aviador tiene una nueva oportunidad para cambiar su historia cuando enfrente al Deportivo Cuenca, en su debut en la Copa Sudamericana 2018 en la segunda fase del torneo internacional.

En este torneo, Wilstermann tiene tres participaciones y en ninguna de esas ocasiones logró superar la primera fase.

En 2007, enfrentó en la etapa preliminar al chileno Audax Italiano, perdió 2-0 en la ida y empató 1-1 en casa. En 2014, fue eliminado por el uruguayo Peñarol, con el que cayó 2-0 como visitante y 0-4 en su reducto. Finalmente, el 2016, tuvo al frente al paraguayo Sol de América con el que empató 1-1 tanto en la ida como en la vuelta. En esa edición fue eliminado en la ronda de penales por 5-4.

Hoy, Wilstermann con un equipo que juega junto hace por lo menos dos años, y que demostró que no le teme a ningún plantel y puede jugarle de igual a igual, intentará dar un paso gigante para buscar su clasificación a los octavos de final.

El estratega aviador Álvaro Peña no podrá contar sus delanteros Ricardo Pedriel y Gabriel Ríos, porque se recuperan de sus respectivas lesiones. Tampoco estarán Edward Zenteno que tiene una sanción provisional por un caso de doping positivo y Cristhian Machado, que dejó el plantel por temas familiares. Al respecto, Peña dijo en la previa: “Las bajas es mejor no mencionarlas, sino van a ser soluciones”. En cuanto a la estrategia de juego, aseguró que el equipo “propondrá y no se meterá en su arco”.

Entre tanto, Deportivo Cuenca buscará hacer respetar su condición de local para ir al cotejo de vuelta con una ventaja que le permita acceder a los octavos de final.

Con un nuevo técnico, el venezolano Richard Páez, el “expreso austral” retornó a la senda del triunfo con dos victorias y un empate en el poco tiempo al frente del plantel y planea continuar por el mismo camino en el torneo internacional.

Para el cotejo ante Wilstermann, el cuadro ecuatoriano no contará con el defensa central argentino Brian Cucco, tampoco con el goleador Jacson Pita, suspendidos en la fase anterior de la Copa Sudamericana.

WILSTER PUEDE JUGAR EN SACABA

La dirigencia de Wilstermann hizo la solicitud del estadio de Sacaba para el partido correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura, a disputarse este próximo lunes ante Blooming, si es que el certamen se inicia este fin de semana.

De acuerdo al jefe de deportes de la Alcaldía de Sacaba, Saúl Villarroel, Rodrigo Ávila, gerente del club aviador, le confirmó que el lunes el estadio Capitán Angulo puede acoger el partido desde las 15:00. Entre tanto, la dirigencia continúa en negociaciones para jugar la Copa Sudamericana en el Capriles.