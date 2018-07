Nueva Cliza y Bata, por un cupo a la Simón Bolívar

COCHABAMBA |

Los elencos de Nueva Cliza y Bata se medirán mañana en una apasionante jornada 18 y última del campeonato “Javier Caballero” de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), en cotejo que iniciará a las 15:50 en el estadio de Cliza, en la lucha por el último cupo a la Copa Simón Bolívar 2018.

Nueva Cliza (33 puntos) y Bata (31) no tienen margen de error, ya que el vencedor de este duelo acompañará a Enrique Happ, campeón cochabambino a dos fechas del final. Además, ambos vienen de resultados que colocaron este escenario: el Rojinegro del valle alto venció 2-4 a domicilio a Independiente, mientras que el Fabril perdió en casa 1-2 con San Antonio.

Respecto a las probabilidades: Nueva Cliza requiere de ganar o mínimamente empatar para asegurarse un puesto en el certamen de ascenso, aquel que no disputa desde la edición 2008. Una derrota dejará al margen de cualquier chance al cuadro del valle alto.

Por su parte, para Bata el escenario es inverso: solo le sirve ganar para clasificarse. Otro resultado echará por la borda todo el trabajo encarado durante el primer semestre del año.

Otros cotejos

En Cliza la jornada doble tendrá a las 13:50 el duelo entre San Antonio y Enrique Happ, preámbulo del cotejo Nueva Cliza vs Bata.

En la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la jornada doble también estará presente con los cotejos Universitario vs Municipal de Tiquipaya (13:50) y San Simón vs LAN (15:50).

El encuentro Arauco Prado vs Independiente se encuentra sin fecha de disputa. También quedan pendiente de disputa los encuentros Independiente vs LAN (fecha 14) y Enrique Happ vs Universitario (fecha 17).

Tabla de posiciones

Primera “A”

Equipo PTS PJ DIF

1- Enrique Happ 37 16 +33

2- Nueva Cliza 33 17 +18

3- Bata 31 17 +10

4- M. Tiquipaya 27 17 +16

5- San Simón 26 17 0

6- Arauco Prado 23 17 -3

7- Universitario 21 16 +3

8- San Antonio 20 17 -5

9- LAN 7 16 -49

10- Independiente 6 16 -23