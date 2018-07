Directorio dice que su elección es legal, pero disidentes discrepan

El pasado 28 de junio, el actual directorio de Wilstermann fue reelecto por aclamación durante una asamblea de socios.

Pero, según observan algunos hinchas que son parte del frente “Rojos de Corazón”, dicha elección no sería legal porque no se basó en los nuevos estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en los que no se establece la figura de elección por aclamación.

Según el presidente del Comité Electoral de la FBF, Limbert Cardozo, el 29 de mayo de 2017 fue aprobado y puesto en vigencia el nuevo estatuto y, según señala el artículo 94, “entrará en vigor de manera inmediata, por consiguiente empezarán a regirse desde el momento de su aprobación”.

Sin embargo, en el artículo 96 de la norma, en su inciso 4, señala que 90 días después de haber sido aprobado el estatuto debe publicarse la reglamentación, algo que a la fecha aún no sucedió. En el mismo artículo establece que entretanto quedarán “en vigencia temporal todos los reglamentos del Estatuto Orgánico de fecha 25 de junio de 2011, en cuanto no contravengan el presente estatuto”.

En consecuencia, el secretario general del club Wilstermann, Renán Quiroga, explicó que se están rigiendo a sus estatutos, los cuales indican “que como una forma de elección el directorio puede ser elegido por aclamación en una asamblea general de socios, porque las asambleas son magnas”.

Quiroga también señaló que aún no cuentan con un nuevo estatuto, porque a su entender el nuevo precepto de la FBF no está vigente, porque aún no cuenta con una reglamentación.

“La FBF aún no tiene una reglamentación de los estatutos nuevos, motivo por el que esa entidad se está rigiendo en el estatuto antiguo, creo que nosotros estamos haciendo lo correcto”, aseguró.

Entre tanto, Cardozo manifestó que el nuevo estatuto de la FBF está en plena vigencia y que existe un código electoral de la entidad, y cualquier elección debe llevarse a cabo bajo esos lineamientos, con el respeto y los plazos que señala.

Finalmente, Cardozo aseguró que desconoce cómo se llevaron adelante las elecciones en el club Wilstermann, porque la dirigencia aviadora no hizo conocer nada aún ni el Comité Ejecutivo de la FBF, pero sí reconoció que llegó la carta del denominado frente “Rojo de Corazón”.

Al respecto, Quiroga explicó que el acta notariada de la elección del nuevo directorio se hará llegar a la FBF lo más antes posible. Aún no lo hicieron porque la notaria que estuvo en las elecciones aún no hizo llegar la reseña.

“Hasta la siguiente semana ya tendremos el acta protocolizada. Vamos a presentar una nota a la federación, para que conozca del tema y pueda hacer la posesión del nuevo directorio”, dijo Quiroga.

CLUBES TENÍAN 10 MESES PARA ADECUARSE

Según el inciso 7 del artículo 96 del nuevo estatuto de la FBF, los miembros de la federación “deberán adecuar sus normas al estatuto de la FBF y sus normativas pertinentes en el plazo de 10 meses de la aprobación del presente estatuto (29 de mayo de 2017), bajo prevenciones de quedar suspendido en el ejercicio de sus derechos por el tiempo que incumplan u omitan la adecuación de sus normativas internas”.

Una gran parte de los clubes no cumplió, pero la propia FBF no acató sus plazos, ya que aún no tiene su reglamentación.